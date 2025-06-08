"Хаотичная эскалация". Нацгвардия США начала разгоны протестов в городах Калифорнии

Ситуация в Лос-Анджелесе очень напряженная. Пока Трамп демонстрирует жесткую позицию по нелегальной миграции, а тысячи людей требуют защиты своих прав, то бойцы Нацгвардии уже готовы останавливать протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian .

Президент США Дональд Трамп продолжает свою иммиграционную политику. Именно поэтому по всей стране задерживают тысячи людей без документов.

Так, стало известно о введении 2 000 солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелес в ответ на протесты, вспыхнувшие из-за массовых рейдов иммиграционной службы ICE по всей стране.

Чтобы все было законно, Трамп подписал президентский меморандум о развертывании войск Национальной гвардии для "борьбы с беззаконием, которому позволили гноиться".

К слову, это первое федеральное развертывание Нацгвардии без формального запроса штата с 1965 года.

Протесты против депортаций

Национальному развертыванию предшествовали массовые аресты нелегальных мигрантов - ежедневно по 2 000 человек по всей стране, более 100 только в Лос-Анджелесе.

Протестующие вышли на улицы с лозунгами "остановить депортации" - в некоторых локациях, как Paramount и Compton, произошли беспорядки с применением слезоточивого газа и задержаниями.

Сопротивление местных властей

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатор Калифорнии Гарвин Ньюсом осудили введение сил как "хаотичное обострение" и политизированное решение.

Они утверждают, что ситуацию можно было бы контролировать местными силами - "мы не просили этих военных".

Конституционный конфликт

Развертывание военных обострило спор о федеральной и местной власти - политики обвиняют Трампа в чрезмерном использовании силы.

Более того, действия Трампа уже сравнивают с авторитаризмом и политикой разделения общин.

Миграционная политика - более широкий контекст

Это явление - часть масштабного, запланированного обострения политики в отношении нелегальной иммиграции. В мае DHS запросила 20 000 гвардейцев для поддержки ICE во внутренних операциях.

Все указывает на то, что Трамп не только вернул практику массовых депортаций - он расширил ее на завоёвывание "внутренних операций" с привлечением федеральных сил под прикрытием Нацгвардии.