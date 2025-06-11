"Без королей": в США готовятся к самому большому протесту против Трампа
В субботу в США запланированы масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Организаторы ожидают участие миллионов людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Митинги проходят на фоне военного парада в Вашингтоне, который Трамп устраивает на свой день рождения.
Акция под названием "Без королей" охватит более 1800 городов во всех 50 штатах, а также несколько стран за пределами США.
Протесты инициировали более 100 продемократических общественных организаций, которые объявили 14 июня "шанс отразить абсурдность режима MAGA и клоунов".
"Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионную демонстрацию доминирования на свой день рождения", - говорится в заявлении организаторов.
Массовые выступления состоятся как ответ на военный парад в Вашингтоне, организованный к 79-летию Трампа и 250-летию армии США.
По данным, его стоимость может достичь до 45 млн долларов. Это не учитывая расходы на безопасность.
Президент США предупредил, что любые протесты во время будут встречены с "очень большой силой".
Однако в самом Вашингтоне масштабных акций не планируется - организаторы сознательно выбрали другие города, чтобы избежать конфронтации.
Параллельно состоится еще одна протестная кампания - "Выгони клоунов", организованная Women's March. Уже подтверждено более 13 000 участников в 320 городах.
Протесты в Лос-Анджелесе
В минувшую пятницу более 1000 человек окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса, а уже в субботу протесты вспыхнули в Парамаунте. Полиция применила против демонстрантов газ и гранаты.
Вашингтон обвиняет руководство Калифорнии в бездействии в отношении протестов, тогда как местные власти жестко критикуют действия федерального правительства. Лос-Анджелес официально сообщил, что не будет участвовать в проведении депортаций. Чтобы подавить протесты, Трамп решил задействовать Национальную гвардию.
Напомним, Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
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