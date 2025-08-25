UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп запевнив, що йому "не подобаються диктатори"

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп розповів, що він не є диктатором і не хотів би ним стати.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп зазначив, що деякі американці звинувачують його в тому, що він стає диктатором.

"Багато людей кажуть, що, можливо, нам подобаються диктатори, я не люблю диктаторів, я не диктатор", - підкреслив президент США.

За словами американського лідера, він "людина з великим здоровим глуздом".

До слова, лише 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Також американський лідер неодноразово заявляв про те, що у нього хороші стосунки з Путіним.

Протести проти Трампа

Нагадаємо, у червні у США відбулися масові акції протесту проти Трампа під назвою "Без королів".

Такі протести організували у відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа і 250-річчя армії США.

Також у червні в США проходили протести проти масових рейдів імміграційної служби. Щоб розігнати акції в Лос-Анджелес ввели 2 тисячі солдатів Нацгвардії США.

Меморандум про розгортання військ у Лос-Анджелесі підписав особисто Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДональд ТрампВійна в Україні