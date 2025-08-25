Трамп запевнив, що йому "не подобаються диктатори"

Трамп зазначив, що деякі американці звинувачують його в тому, що він стає диктатором.

"Багато людей кажуть, що, можливо, нам подобаються диктатори, я не люблю диктаторів, я не диктатор", - підкреслив президент США.

За словами американського лідера, він "людина з великим здоровим глуздом".

До слова, лише 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Також американський лідер неодноразово заявляв про те, що у нього хороші стосунки з Путіним.