Трамп запевнив, що йому "не подобаються диктатори"

Президент США Дональд Трамп розповів, що він не є диктатором і не хотів би ним стати.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
Трамп зазначив, що деякі американці звинувачують його в тому, що він стає диктатором.
"Багато людей кажуть, що, можливо, нам подобаються диктатори, я не люблю диктаторів, я не диктатор", - підкреслив президент США.
За словами американського лідера, він "людина з великим здоровим глуздом".
До слова, лише 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Також американський лідер неодноразово заявляв про те, що у нього хороші стосунки з Путіним.
Нагадаємо, у червні у США відбулися масові акції протесту проти Трампа під назвою "Без королів".
Такі протести організували у відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа і 250-річчя армії США.
Також у червні в США проходили протести проти масових рейдів імміграційної служби. Щоб розігнати акції в Лос-Анджелес ввели 2 тисячі солдатів Нацгвардії США.
Меморандум про розгортання військ у Лос-Анджелесі підписав особисто Трамп.