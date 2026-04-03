Трамп остался "без карт": почему Пентагону нечего бомбить в Иране, - Politico

Президент США Дональд Трамп приказал бомбить Иран еще три недели, но у военных уже закончились стратегические объекты для атак. Сейчас у лидера США критическая ситуация: надо выбирать между позорным бегством или наземной операцией.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на аналитическую статью издания Politico.
Несмотря на обещания Трампа "ударить еще больше" по Ирану военные аналитики бьют тревогу. Большинство ключевых целей уже поражено, пишет издание. Остатки баллистических ракет Ирана надежно спрятаны и находятся в укрепленных подземных бункерах.
Пробить эти военные бункеры только с воздуха практически невозможно. Без наземного вторжения эти объекты останутся нетронутыми.
"Мы можем просто продолжать работать над списком целей, значение которых все меньше и меньше, и продолжать раздражать Иран до такой степени, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) будет иметь прочный контроль над правительством и будет считать себя оправданным в ведении священной войны против США бесконечно", - заявил Politico один из представителей оборонного ведомства.
Опрошенные изданием эксперты говорят, что Иран ведет войну не тактикой, а экономическим давлением. Тегеран крепко держит Ормузский пролив, что позволяет режиму управлять мировыми нефтяными рынками.
При этом это давление прежде всего влияет на самого Трампа, ведь его избиратели разъярены из-за стоимости бензина. Иранская стратегия "переждать" американцев начинает давать плоды, отмечается в материале.
Эксперты называют три главные проблемы США:
Несмотря на ловушку у Трампа еще есть варианты, ведь он может перейти к ударам по гражданской инфраструктуре.
"Ни при каких обстоятельствах Трамп не может просто уйти. Он будет унижен, если уйдет; а мы окажемся в затруднительном положении, если он останется", - объясняет журналистам источник в Пентагоне.
Сам Трамп уже намекнул на расширение списка целей. Если переговоры не ускорятся, под ударом окажутся электростанции и водоочистные сооружения.
В то же время нефтяные объекты Ирана авиация США пока не трогает. Трамп считает, что они понадобятся для восстановления страны в будущем. Однако рассматривается вариант захвата острова Харг, а это главный узел экспорта нефти Ирана. Такой шаг потребует участия десятков тысяч американских солдат.
Демократы в Конгрессе уже выразили обеспокоенность. Они требуют от Трампа четкой стратегии выхода из конфликта.
Ранее стало известно, что Пентагон уничтожил 90% ракетного потенциала Ирана во время операции "Эпическая ярость". Но в ведомстве не ожидали, что ракетный запас настолько велик, что позволяет Ирану проводить контратаки.
Тем временем Франция, Китай и Россия фактически сорвали попытки стран Залива добиться от Совбеза ООН разрешения на военные действия против Ирана. Таким образом арабские страны хотели разблокировать Ормузский пролив. Сегодня, в пятницу, 3 апреля, это решение будет снова поставлено на голосование.
Красный Крест предупреждает, что Иран может остаться без медикаментов. Наборы для помощи с травмами и другого снаряжения могут иссякнуть, если война продолжится, говорят в организации.