Трамп остался "без карт": почему Пентагону нечего бомбить в Иране, - Politico

Несмотря на обещания Трампа "ударить еще больше" по Ирану военные аналитики бьют тревогу. Большинство ключевых целей уже поражено, пишет издание. Остатки баллистических ракет Ирана надежно спрятаны и находятся в укрепленных подземных бункерах.

Пробить эти военные бункеры только с воздуха практически невозможно. Без наземного вторжения эти объекты останутся нетронутыми.

"Мы можем просто продолжать работать над списком целей, значение которых все меньше и меньше, и продолжать раздражать Иран до такой степени, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) будет иметь прочный контроль над правительством и будет считать себя оправданным в ведении священной войны против США бесконечно", - заявил Politico один из представителей оборонного ведомства.

Экономическая ловушка Тегерана

Опрошенные изданием эксперты говорят, что Иран ведет войну не тактикой, а экономическим давлением. Тегеран крепко держит Ормузский пролив, что позволяет режиму управлять мировыми нефтяными рынками.

При этом это давление прежде всего влияет на самого Трампа, ведь его избиратели разъярены из-за стоимости бензина. Иранская стратегия "переждать" американцев начинает давать плоды, отмечается в материале.

Эксперты называют три главные проблемы США:

важные военные объекты закончились;

Ормузский пролив остается заблокированным;

Трамп под давлением, ведь выбирает между позором и высадкой десанта.

На что может решиться Трамп в Иране

Несмотря на ловушку у Трампа еще есть варианты, ведь он может перейти к ударам по гражданской инфраструктуре.

"Ни при каких обстоятельствах Трамп не может просто уйти. Он будет унижен, если уйдет; а мы окажемся в затруднительном положении, если он останется", - объясняет журналистам источник в Пентагоне.

Сам Трамп уже намекнул на расширение списка целей. Если переговоры не ускорятся, под ударом окажутся электростанции и водоочистные сооружения.

В то же время нефтяные объекты Ирана авиация США пока не трогает. Трамп считает, что они понадобятся для восстановления страны в будущем. Однако рассматривается вариант захвата острова Харг, а это главный узел экспорта нефти Ирана. Такой шаг потребует участия десятков тысяч американских солдат.

Демократы в Конгрессе уже выразили обеспокоенность. Они требуют от Трампа четкой стратегии выхода из конфликта.