Красный крест бьет тревогу: Иран может остаться без медицинской помощи

Потребности в неотложной медицинской помощи в Иране растут, а вот запасы медицинской помощи все уменьшаются и могут иссякнуть, если война продолжится.

Об этом заявила глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Мария Мартинес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Мартинес, потребности в медицинской помощи в Иране растут в геометрической прогрессии.

"Наборы для помощи с травмами и другого снаряжения могут иссякнуть, если война продолжится", - заявила в четверг работница Красного Креста и Красного Полумесяца.

В материале также говорится, что 31 марта была поражена медицинская клиника в Иране, в провинции Занджан.

"Наше беспокойство заключается в том, как быстро растут гуманитарные потребности и (относительно) нашей способности оказать всю поддержку стране... Потребности растут экспоненциально... Ресурсы не безграничны", - сообщила Мария Мартинес.

Она добавила, что сейчас недостатка запасов на случай чрезвычайных ситуаций нет, но ситуация ухудшится, если боевые действия будут продолжаться, особенно учитывая рост цен на припасы и их недостаточное финансирование.

Группа помощи утверждает, что имеет 100 тысяч спасателей в 31 провинции страны, а также вертолеты и собак-спасателей, и оказывает первую помощь раненым в результате авиаударов и поддержку перемещенным лицам.

По данным агентства, с начала 28 февраля, войны на Ближнем Востоке, в Иране погибло более 1900 человек, а более 21 000 получили ранения. Некоторые другие оценки выше.