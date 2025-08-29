Вэнс заявил, что готов стать президентом США и назвал ключевое условие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать главой государства, но только при условии, что с американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today .

"Да, случаются ужасные трагедии, но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа", - сказал Вэнс.

При этом Вэнс выразил уверенность, что хорошо подготовился к исполнению президентских обязанностей.

"За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте", - отметил вице-президент США.