Трамп оставил санкции против России в своем арсенале, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп все еще может ввести санкции против России. Но это произойдет, только если он посчитает такие меры необходимыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Журналист спросила у Ливитт, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях против России, который внес в Конгресс сенатор Линдси Грэм.
"Послушайте, президент высказался по поводу своей позиции в отношении санкций против России. Он разумно оставил это в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины", - ответила пресс-секретарь.
Она напомнила, что вчера, 2 июня, прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Это, по ее словам, произошло по инициативе американского лидера.
"Таким образом, он готов применить санкции, если это будет необходимо. Сенат и Капитолий понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и положено", - добавила Ливитт.
Санкции против РФ
Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал, что он может ввести новые санкции против России. Но пока что к делу американский лидер не переходил.
В частности, 27 мая Трамп писал, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем". Это произошло после того, как Россия нанесла по Украине массированные удары.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США пока не вводят санкции, поскольку в таком случае Россия может отказаться от мирных переговоров.
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