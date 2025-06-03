Трамп оставил санкции против России в своем арсенале, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп все еще может ввести санкции против России. Но это произойдет, только если он посчитает такие меры необходимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Журналист спросила у Ливитт, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях против России, который внес в Конгресс сенатор Линдси Грэм.

"Послушайте, президент высказался по поводу своей позиции в отношении санкций против России. Он разумно оставил это в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины", - ответила пресс-секретарь.

Она напомнила, что вчера, 2 июня, прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Это, по ее словам, произошло по инициативе американского лидера.

"Таким образом, он готов применить санкции, если это будет необходимо. Сенат и Капитолий понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и положено", - добавила Ливитт.