Трамп залишив санкції проти Росії у своєму арсеналі, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп все ще може ввести санкції проти Росії. Але це станеться, тільки якщо він вважатиме такі заходи необхідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Журналіст запитала у Лівітт, чи підтримує Трамп законопроєкт про санкції проти Росії, який вніс до Конгресу сенатор Ліндсі Грем.

"Послухайте, президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини", - відповіла прессекретарка.

Вона нагадала, що вчора, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів між Україною і Росією. Це, за її словами, відбулося з ініціативи американського лідера.

"Таким чином, він готовий застосувати санкції, якщо це буде необхідно. Сенат і Капітолій розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і належить", - додала Лівітт.