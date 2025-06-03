Трамп залишив санкції проти Росії у своєму арсеналі, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп все ще може ввести санкції проти Росії. Але це станеться, тільки якщо він вважатиме такі заходи необхідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Журналіст запитала у Лівітт, чи підтримує Трамп законопроєкт про санкції проти Росії, який вніс до Конгресу сенатор Ліндсі Грем.
"Послухайте, президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини", - відповіла прессекретарка.
Вона нагадала, що вчора, 2 червня, відбувся другий раунд переговорів між Україною і Росією. Це, за її словами, відбулося з ініціативи американського лідера.
"Таким чином, він готовий застосувати санкції, якщо це буде необхідно. Сенат і Капітолій розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і належить", - додала Лівітт.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів погрожував, що він може ввести нові санкції проти Росії. Але поки що до справи американський лідер не переходив.
Зокрема, 27 травня Трамп писав, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем". Це сталося після того, як Росія завдала по Україні масованих ударів.
Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США поки що не запроваджують санкції, оскільки в такому разі Росія може відмовитися від мирних переговорів.
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