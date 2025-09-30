ua en ru
Венесуэла готовится к нападению США: какие полномочия будет иметь Мадуро

Венесуэла, Вторник 30 сентября 2025 06:20
Венесуэла готовится к нападению США: какие полномочия будет иметь Мадуро Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, согласно которому он будет иметь дополнительные полномочия для мобилизации сил безопасности в случае возможного военного вторжения США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и телеканал Venezolana de Televisión.

Как сообщила вице-президент страны Делси Родригес, указ вступит в силу в случае внешней агрессии, в частности, со стороны США.

В таком случае президент сможет развернуть вооруженные силы, полицию и гражданские оборонительные подразделения на всей территории Венесуэлы, а также предоставить военным полномочия контролировать государственные службы и нефтяную промышленность.

В случае нападения будут введены в действие также планы по обеспечению безопасности граждан, призыву ополченцев и резервистов, защите сухопутных, морских и воздушных границ.

"Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики", - заявила Делси Родригес.

Угрозы со стороны США

Ранее РБК-Украина со ссылкой на NBC писало о планах США начать удары по наркокартелям Венесуэлы уже через несколько недель.

Двое из собеседников издания и еще один чиновник, знакомый с обсуждениями, отметили, что последняя военная эскалация США частично вызвана тем, что, по мнению администрации Мадуро, делает недостаточно для остановки потока наркотиков из страны.

Сам Мадуро ранее отрицал любую причастность к наркоторговле и неоднократно заявлял, что США пытаются отстранить его от власти.

Венесуэла не является крупным производителем кокаина, но считается главным транзитным пунктом для рейсов с наркотиками. В то же время, страну не считают источником незаконного фентанила, поступающего в США преимущественно из Мексики.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, Министерство юстиции США выдвинуло Мадуро обвинения в наркоторговле.

