Венесуэла готовится к нападению США: какие полномочия будет иметь Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, согласно которому он будет иметь дополнительные полномочия для мобилизации сил безопасности в случае возможного военного вторжения США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и телеканал Venezolana de Televisión.

Как сообщила вице-президент страны Делси Родригес, указ вступит в силу в случае внешней агрессии, в частности, со стороны США. В таком случае президент сможет развернуть вооруженные силы, полицию и гражданские оборонительные подразделения на всей территории Венесуэлы, а также предоставить военным полномочия контролировать государственные службы и нефтяную промышленность. В случае нападения будут введены в действие также планы по обеспечению безопасности граждан, призыву ополченцев и резервистов, защите сухопутных, морских и воздушных границ. "Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики", - заявила Делси Родригес.