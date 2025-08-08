США пообещали 50 млн долларов за информацию о лидере Венесуэлы Мадуро

Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Размер вознаграждения - 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора США Памелу Бонди в X (Twitter).

США готовы выплатить награду за информацию, которая позволит задержать Мадуро, которого обвиняют в наркоторговле, коррупции и нарушении прав человека. Речь идет, в частности, об использовании организаций, признанных террористическими, для завоза наркотиков в США.

"Мадуро использует иностранные террористические организации, ... чтобы завозить смертельные наркотики и насилие в нашу страну", - заявила Бонди

Стоит отметить, что США не признают Мадуро президентом Венесуэлы еще с 2019 года, а его "победу" на выборах в прошлом году мошенничеством.

Ранее за информацию о Мадуро предлагали 15 млн долларов, в январе этого года сумму увеличили до 25 млн долларов. Теперь же сумму вознаграждения удвоили.

Минюст США также конфисковал активы, связанные с Мадуро, на более 700 млн долларов, в частности это два частных самолета и девять автомобилей.