ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США пообещали 50 млн долларов за информацию о лидере Венесуэлы Мадуро

Вашингтон, Пятница 08 августа 2025 09:06
UA EN RU
США пообещали 50 млн долларов за информацию о лидере Венесуэлы Мадуро Фото: Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство юстиции и Государственный департамент США объявили вознаграждение за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Размер вознаграждения - 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора США Памелу Бонди в X (Twitter).

США готовы выплатить награду за информацию, которая позволит задержать Мадуро, которого обвиняют в наркоторговле, коррупции и нарушении прав человека. Речь идет, в частности, об использовании организаций, признанных террористическими, для завоза наркотиков в США.

"Мадуро использует иностранные террористические организации, ... чтобы завозить смертельные наркотики и насилие в нашу страну", - заявила Бонди

Стоит отметить, что США не признают Мадуро президентом Венесуэлы еще с 2019 года, а его "победу" на выборах в прошлом году мошенничеством.

Ранее за информацию о Мадуро предлагали 15 млн долларов, в январе этого года сумму увеличили до 25 млн долларов. Теперь же сумму вознаграждения удвоили.

Минюст США также конфисковал активы, связанные с Мадуро, на более 700 млн долларов, в частности это два частных самолета и девять автомобилей.

Выборы в Венесуэле

Напомним, выборы президента в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 года. Победителем объявили тогдашнего президента Николаса Мадуро. Он находится у власти уже 11 лет.

Оппозиция Венесуэлы не признала его победу и заявила о фальсификациях. Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон "серьезно обеспокоен" тем, что объявленный результат не отражает волю или голосование народа Венесуэлы.

После "инаугурации" Мадуро США ввели санкции против чиновников Венесуэлы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэлла Николас Мадуро
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики