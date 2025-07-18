Трамп призвал Украину перейти в наступление: что на это сказал Зеленский

Американский президент Дональд Трампа во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским посоветовал Украине перейти в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как оказалось, в своем телефонном звонке к Зеленскому 4 июля Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и должна перейти в наступление, сообщил украинский чиновник.

Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, чиновник сказал, что Зеленский ответил, что у Киева пока нет соответствующего оружия.

"Если у нас будет соответствующее оружие, мы сможем", - отметил глава Украины.