Обстрелы могут усилиться? Военный эксперт назвал критическую дату для Путина

Россия может усилить обстрелы Украины в ближайшие 50 дней, пытаясь надавить на Запад перед принятием окончательных решений по поддержке Киева.

"Сейчас, конечно, Россия могла бы использовать эти 50 дней для того, чтобы наносить масштабные удары. Я не исключаю, что они и будут", - заявил эксперт.

Он пояснил, что российский диктатор Владимир Путин, поскольку он еще, очевидно, не принял окончательное решение, будет тянуть до конца, а именно до 2 сентября.

"Я думаю, что его партнеры не будут тянуть, а вот он сам будет тянуть, потому что он надеется на какие-то изменения, перетрубации или проблемы в Европе и США. Он считает, что в любом случае должен дотянуть летнюю кампанию до конца", - подчеркнул Самусь.

Летняя кампания РФ провалилась

Военный эксперт отметил, что сегодня уже 18 июля, а российского прорыва не произошло.

"Думаю, его и не произойдет на фронте, потому что Силы обороны Украины стоят и стоят очень крепко, несмотря на то, что там Россия продолжает ползучим наступлением откусывать 100 метров в сутки, но это не то, на что надеялся Путин однозначно. Таким образом он Украину не оккупирует и не победит", - подчеркнул эксперт.

Как пояснил Самусь, в этой ситуации НАТО, и ЕС не откажутся от поддержки Украины.