Трамп закликав Україну перейти в наступ: що на це сказав Зеленський
Американський президент Дональд Трампа під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським порадив Україні перейти в наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як виявилось, у своєму телефонному дзвінку до Зеленського 4 липня Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український чиновник.
Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, чиновник сказав, що Зеленський відповів, що Київ наразі немає відповідної зброї.
"Якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо", - зауважив глава України.
Зауважимо, що, за даними видання, що, коли президент Зеленський завершив телефонну розмову з Трампом, його головний помічник Андрій Єрмак зазначив, що "це була найкраща розмова з ним, яку ми коли-небудь мали".
Зауважимо, що під час розмови Зеленський та президент США обговорили серед іншого постачання систем протиповітряної оборони та російські нічні атаки на Київ.
І дійсно можна помітити, що після даної розмови Трамп значною мірою змінив свою риторику стосовно війни в Україні та особливо щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Зокрема нещодавно Сполучені Штати та НАТО домовилися про нову ініціативу. Згідно з нею американська зброя постачатиметься Україні за кошти європейських країн.
Також Трамп поставив ультиматум Путіну. За його словами, якщо за 50 днів не буде зрушень у перемовинах між Росією та Україною, США можуть запровадити нові вторинні мита.
Зауважимо, що військовий експерт Михайло Самусь в коментарі РБК-Україна пояснив, як зараз може вчити Путін, а також, чи вплине це на українців.
Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії та чи допоможуть його погрози зупинити війну - читайте у нашому авторському матеріалі.
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