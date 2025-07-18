Трамп закликав Україну перейти в наступ: що на це сказав Зеленський

Американський президент Дональд Трампа під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським порадив Україні перейти в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як виявилось, у своєму телефонному дзвінку до Зеленського 4 липня Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український чиновник.

Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, чиновник сказав, що Зеленський відповів, що Київ наразі немає відповідної зброї.

"Якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо", - зауважив глава України.