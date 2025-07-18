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Трамп закликав Україну перейти в наступ: що на це сказав Зеленський

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 15:07
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Трамп закликав Україну перейти в наступ: що на це сказав Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трампа під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським порадив Україні перейти в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як виявилось, у своєму телефонному дзвінку до Зеленського 4 липня Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український чиновник.

Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, чиновник сказав, що Зеленський відповів, що Київ наразі немає відповідної зброї.

"Якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо", - зауважив глава України.

Зауважимо, що, за даними видання, що, коли президент Зеленський завершив телефонну розмову з Трампом, його головний помічник Андрій Єрмак зазначив, що "це була найкраща розмова з ним, яку ми коли-небудь мали".

Зауважимо, що під час розмови Зеленський та президент США обговорили серед іншого постачання систем протиповітряної оборони та російські нічні атаки на Київ.

І дійсно можна помітити, що після даної розмови Трамп значною мірою змінив свою риторику стосовно війни в Україні та особливо щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема нещодавно Сполучені Штати та НАТО домовилися про нову ініціативу. Згідно з нею американська зброя постачатиметься Україні за кошти європейських країн.

Також Трамп поставив ультиматум Путіну. За його словами, якщо за 50 днів не буде зрушень у перемовинах між Росією та Україною, США можуть запровадити нові вторинні мита.

Зауважимо, що військовий експерт Михайло Самусь в коментарі РБК-Україна пояснив, як зараз може вчити Путін, а також, чи вплине це на українців.

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії та чи допоможуть його погрози зупинити війну - читайте у нашому авторському матеріалі.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна Росії проти України
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