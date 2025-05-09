Трамп призвал к 30-дневному перемирию между РФ и Украиной, пригрозил "ответственностью"
Президент США Дональд Трамп повторил призыв к установлению всеобъемлющего режима прекращения огня между Украиной и РФ на месячный срок. И высказался о последствиях для нарушителей такого перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
Как отметил американский лидер, переговоры с Россией и Украиной при посредничестве Вашингтона - продолжаются.
"В идеале США призывают к 30-дневному безусловному прекращению огня. Надеемся, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут привлечены к ответственности за уважение к святости этих прямых переговоров", - говорится в публикации Трампа в сети.
По словам Трампа, если режим прекращения огня не будет соблюдаться, Штаты и их страны-партнеры "введут новые санкции".
Американский президент снова высказался о гибели "тысяч молодых солдат каждую неделю", и отметил желание, чтобы "это остановилось".
"Как президент, я буду предан обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир!" - акцентирует внимание Трамп.
Также президент США убежден, что такое прекращение огня "в конечном итоге должно способствовать заключению мирного соглашения".
"Это можно сделать очень быстро, и я буду доступен мгновенно, если мои услуги понадобятся", - добавил Трамп.
Вопрос о 30-дневном перемирии
Напомним, несмотря на то, что Украина сразу согласилась на предложение со стороны Штатов о полном прекращении огня в войне с РФ, Москва такую идею фактически отвергла, на словах декларируя якобы готовность к такому режиму тишины, но выдвигая различные условия.
Кроме того, Кремль в одностороннем порядке инициирует кратковременные "перемирия", которые сама же не соблюдает. Речь идет о так называемых "Пасхальном и парадном перемирии" (20 апреля и 8-11 мая соответственно).
Заметим, что в Белом доме, реагируя на идею Путина относительно трехдневного "перемирия", напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил, что требует полного прекращения огня между Украиной и Россией.
Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о том, что Вашингтон уже хочет "выйти за рамки" 30-дневного перемирия, и обсуждать долгосрочное урегулирование.
Заметим, что в Белом доме, реагируя на идею Путина относительно трехдневного "перемирия", напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил, что требует полного прекращения огня между Украиной и Россией.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев готов поддержать прекращение огня, если страна-террорист РФ ответит зеркально. Кроме того, глава украинского государства отмечал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.
К слову, ранее президент США Трамп рассказал, что если Россия не пересмотрит свое поведение и Кремль не будет двигаться к миру в Украине, он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ.
Добавим, 8 мая вечером во время телефонного разговора с Трампом Зеленский рассказал, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня". Президент отметил, что стороны ожидают согласия со стороны России на такое предложение.
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