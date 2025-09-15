Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение властей Вашингтона отказаться от сотрудничества с миграционной службой. Он пригрозил чрезвычайным положением и федерализацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, чрезвычайное положение в Вашингтоне объявят, если федеральные власти позволят возобновление преступности после решения городских властей прекратить сотрудничество с миграционной службой.
Американский лидер заявил, что именно его вмешательство обеспечило порядок в столице. Он подчеркнул, что федеральное правительство под его руководством остановило "полный криминальный беспорядок", и уже через несколько недель город изменился "из одного из самых опасных в США в один из самых безопасных".
"Это место снова процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности", - написал президент.
Конфликт с мэром Вашингтона
В то же время Трамп раскритиковал решение мэра Мюриэль Боузер, которая остановила сотрудничество полиции города с миграционной и таможенной службой ICE в вопросах депортации и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов.
"Жители и компании Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу, чтобы это произошло. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализую!" - заявил Трамп.
Борьба с преступностью в Вашингтоне
11 августа Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия "чрезвычайную ситуацию в сфере общественной безопасности". Он привлек Национальную гвардию, чтобы помочь "восстановить закон и порядок" и пообещал очистить столицу от "трущоб".
Позже губернаторы-республиканцы из шести штатов направили в Вашингтон более 1100 военных Нацгвардии.
В последнее время администрация Трампа неоднократно приписывала себе заслугу в снижении уровня преступности в столице.
После успешной кампании по снижению уровня преступности в Вашингтоне, федеральное правительство США заявляло, что планирует разместить Национальную гвардию в Чикаго и Нью-Йорке.
Напомним, 21 августа, Трамп заявлял о намерении патрулировать улицы Вашингтона вместе с военными и полицейскими.