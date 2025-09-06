"Люблю запах депортаций по утрам": Трамп сделал громкое заявление по Чикаго

Американский президент Дональд Трамп анонсировал проведение военной операции в Чикаго, целью которой являются массовые депортации нелегальных мигрантов из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента.

Трамп опубликовал пост о "запахе депортаций по утрам" и намекнул на Чикаго. "Я люблю запах депортаций по утрам...". Чикаго собирается узнать, почему его называют Министерством обороны США", - написал он. Президент Трамп также добавил сгенерированную картинку своего изображения на фоне, вероятно, Чикаго. На картинке добавлена надпись "Chipocalypse Now", что, вероятно, может быть отсылкой к киноленте "Апокалипсис сегодня". К тому же фраза "Я люблю запах депортаций по утрам..." может быть отсылкой к одному из героев киноленты, а именно подполковнику Килгору и его культовому высказыванию: "Люблю запах напалма по утрам".