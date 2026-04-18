RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп запретил Израилю атаковать Ливан, Нетаньяху был шокирован, - Axios

10:35 18.04.2026 Сб
2 мин
Заявление президента США вызвало беспокойство в правительстве Израиля
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Это вызвало удивление и беспокойство в израильском руководстве.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его команда были шокированы формулировкой Трампа, которая противоречит условиям недавно согласованного перемирия.

Ранее США объявили о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Согласно договоренностям, Израиль обязывался воздержаться от наступательных операций, но сохранял право на самооборону в случае угроз.

Трамп написал: "Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили им это делать".

Позже в интервью он добавил, что не позволит дальнейших ударов и настаивает на их полном прекращении.

По данным источников Axios, израильская сторона узнала о заявлении из СМИ и немедленно обратилась в Вашингтон за разъяснениями.

В частности, посол Израиля в США Ехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики Соединенных Штатов.

В Белом доме впоследствии уточнили, что соглашение остается в силе: Израиль не должен проводить наступательных операций, но может действовать в рамках самообороны.

Перемирие между Ливаном и Израилем

Напомним, недавно Израиль и Ливан впервые за 30 лет провели переговоры в США. Послы обеих стран встретились в Вашингтоне и обсудили возможность перемирия.

Еще раньше Израиль заявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном, чтобы установить мир и разоружить "Хезболлу".

А премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться.

17 апреля, стало известно, что Израиль и Ливан официально договорились о прекращении огня на десять суток при посредничестве США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильЛиванДональд Трамп