Израиль и Ливан впервые за 30 лет провели переговоры в США: о чем договорились

02:25 15.04.2026 Ср
США, Израиль и Ливан опубликовали совместное заявление после своей исторической трехсторонней встречи
aimg Юлия Маловичко
Израиль и Ливан впервые за 30 лет провели переговоры в США: о чем договорились Фото: переговоры представителей Израиля и Ливана состоялись при посредничестве США (Barak Ravid X)

В Вашингтоне прошла встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами, которых не было около 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: Нетаньяху анонсировал прямые переговоры с Ливаном после бомбардировок

Переговоры прошли в отдельной комнате в Госдепартаменте США. Их проведению способствовали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгэм, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Уолц.

В опубликованном совместном заявлении говорится о том, что встреча не была фактическим началом мирных переговоров, а скорее подготовительным шагом к их достижению.

США - снова посредники в переговорах

"Соединенные Штаты поздравили две страны с этой исторической вехой и выразили свою поддержку дальнейшим переговорам, а также планам правительства Ливана по восстановлению монополии на силу и прекращению чрезмерного влияния Ирана", - говорится в заявлении.

Вашингтон "выразил надежду, что переговоры могут выйти за рамки соглашения 2024 года и привести к всеобъемлющему мирному соглашению", говорится в заявлении, ссылаясь на предыдущее перемирие в Ливане, достигнутое при посредничестве администрации Джо Байдена.

Тогда перемирие требовало от "Хезболлы" разоружиться и вывести свои войска из южного Ливана - цели, которые в основном остались невыполненными.

В своем заявлении США также выразили поддержку праву Израиля защищаться от постоянных нападений "Хезболлы" и отметили, что любое прекращение огня в Ливане должно быть результатом переговоров между Иерусалимом и Бейрутом, а не связанным с любыми другими направлениями.

Издание напоминает, что Иран стремился включить Ливан в соглашение о прекращении огня, заключенное с США, и хотя пакистанские посредники заявили, что двухнедельное перемирие, которое сейчас действует, должно охватывать "Хезболлу", Иерусалим и Вашингтон отклонили эти условия.

Соответственно, боевые действия между Израилем и "Хезболлой" продолжились в течение недели после вступления в силу перемирия в Иране.

Чего хочет Ливан

В совместном заявлении признается позиция Ливана в поддержку "насущной необходимости" в восстановлении соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года

В совместном заявлении говорится, что Бейрут "подчеркивает принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета, одновременно призывая к прекращению огня и принятию конкретных мер для решения и смягчения серьезного гуманитарного кризиса, который страна продолжает переживать в результате продолжающегося конфликта".

Позиция Израиля

Что касается Израиля, в совместном заявлении говорится, что Иерусалим во время сегодняшней встречи "выразил свою поддержку разоружению всех негосударственных террористических групп и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Ливане, а также выразил свою приверженность сотрудничеству с правительством Ливана для достижения этой цели и обеспечения безопасности народа обеих стран".

"Израиль также выразил свою готовность участвовать в прямых переговорах для решения всех нерешенных вопросов и достижения прочного мира, который укрепит безопасность, стабильность и процветание в регионе", - говорится в заявлении, которое рассматривается как жест в пользу дипломатических решений над военными после того, как Иерусалим неделями игнорировал призывы Бейрута к прямым переговорам.

"Все стороны согласились начать прямые переговоры во взаимно согласованное время и место проведения", - добавляется в совместном заявлении, где не объявляется конкретная дата следующей встречи.

Напомним, 9 апреля Израиль заявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном, чтобы установить мир и разоружить "Хезболлу".

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться.

Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта