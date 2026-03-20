Трамп появится на золотых монетах: в США спорят из-за законности решения

Что за монета

Это 24-каратная золотая коллекционная монета - не для обращения, а для продажи в качестве сувенира. На ней изображен Трамп, который склонился над столом и смотрит вперед. За основу взяли фотографию из Национальной портретной галереи в Вашингтоне.

Размер монеты еще не определен - Монетный двор решит это отдельно. Представительница Белого дома Чемберлен Харрис, которую Трамп назначил в комиссию в этом году, сразу дала понять: президент хочет самую большую.

"Чем больше, тем лучше", - сказала она перед голосованием.

Дизайн монеты Трамп уже одобрил лично. Теперь министр финансов Скотт Бессент должен дать официальный приказ на чеканку.

Решение Трампа раскритиковали

Критики указывают: размещать лицо действующего президента на монете - нетипично для демократии.

"Монархи и диктаторы размещают свои лица на монетах, а не лидеры демократии", - заявил сенатор-демократ Джефф Меркли.

Отдельный федеральный комитет - Гражданский консультативный комитет по вопросам монетного дела - в прошлом месяце даже отказался рассматривать это предложение.

Законно ли это

Закон запрещает изображение действующего президента на долларовой монете в течение трех лет после его смерти. Но золотая монета - коллекционная, не в обращении, поэтому на нее этот запрет может не распространяться.

Параллельно администрация Трампа предложила и монету в 1 доллар с его изображением. Член консультативного комитета Дональд Скаринчи назвал это "явным нарушением закона" - и предупредил, что обе монеты, скорее всего, все равно отчеканят.

С начала второго срока Трамп также успел прикрепить свое имя к правительственным сайтам, зданиям Вашингтона, классу военных кораблей и детским сберегательным счетам.