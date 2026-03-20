Трамп появится на золотых монетах: в США спорят из-за законности решения

США чеканят золотую монету с Трампом к 250-летию страны - комиссия по вопросам искусства единогласно одобрила дизайн.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Брэндон Бич.
Это 24-каратная золотая коллекционная монета - не для обращения, а для продажи в качестве сувенира. На ней изображен Трамп, который склонился над столом и смотрит вперед. За основу взяли фотографию из Национальной портретной галереи в Вашингтоне.
Размер монеты еще не определен - Монетный двор решит это отдельно. Представительница Белого дома Чемберлен Харрис, которую Трамп назначил в комиссию в этом году, сразу дала понять: президент хочет самую большую.
"Чем больше, тем лучше", - сказала она перед голосованием.
Дизайн монеты Трамп уже одобрил лично. Теперь министр финансов Скотт Бессент должен дать официальный приказ на чеканку.
Критики указывают: размещать лицо действующего президента на монете - нетипично для демократии.
"Монархи и диктаторы размещают свои лица на монетах, а не лидеры демократии", - заявил сенатор-демократ Джефф Меркли.
Отдельный федеральный комитет - Гражданский консультативный комитет по вопросам монетного дела - в прошлом месяце даже отказался рассматривать это предложение.
Закон запрещает изображение действующего президента на долларовой монете в течение трех лет после его смерти. Но золотая монета - коллекционная, не в обращении, поэтому на нее этот запрет может не распространяться.
Параллельно администрация Трампа предложила и монету в 1 доллар с его изображением. Член консультативного комитета Дональд Скаринчи назвал это "явным нарушением закона" - и предупредил, что обе монеты, скорее всего, все равно отчеканят.
С начала второго срока Трамп также успел прикрепить свое имя к правительственным сайтам, зданиям Вашингтона, классу военных кораблей и детским сберегательным счетам.
Напомним, Трамп годами добивался Нобелевской премии мира - его номинировали несколько раз, в том числе сам Нетаньяху лично принес письмо с номинацией в Белый дом.
Но в 2025 году премию отдали венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.
Она предложила Трампу свою медаль, он согласился взять - однако Нобелевский фонд объяснил, что передать награду другому человеку невозможно.