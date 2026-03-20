Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп з’явиться на золотих монетах: у США сперечаються через законність рішення

15:40 20.03.2026 Пт
2 хв
"Чим більша, тим краще": Трамп особисто схвалив дизайн
aimg Олена Чупровська
Фото: у США випустять монету з Трампом (Getty Images)

США карбують золоту монету із Трампом до 250-річчя країни - комісія з питань мистецтва одноголосно схвалила дизайн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр фінансів США Брендон Біч.

Що за монета

Це 24-каратна золота колекційна монета - не для обігу, а для продажу як сувенір. На ній зображено Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. За основу взяли фотографію з Національної портретної галереї у Вашингтоні.

Розмір монети ще не визначено - Монетний двір вирішить це окремо. Представниця Білого дому Чемберлен Гарріс, яку Трамп призначив до комісії цього року, одразу дала зрозуміти: президент хоче найбільшу.

"Чим більша, тим краще", - сказала вона перед голосуванням.

Дизайн монети Трамп уже схвалив особисто. Тепер міністр фінансів Скотт Бессент має дати офіційний наказ на карбування.

Рішення Трампа розкритикували

Критики вказують: розміщувати обличчя чинного президента на монеті - нетипово для демократії.

"Монархи та диктатори розміщують свої обличчя на монетах, а не лідери демократії", - заявив сенатор-демократ Джефф Мерклі.

Окремий федеральний комітет - Громадянський консультативний комітет з питань монетної справи - минулого місяця навіть відмовився розглядати цю пропозицію.

Чи законно це

Закон забороняє зображення чинного президента на доларовій монеті протягом трьох років після його смерті. Але золота монета - колекційна, не в обігу, тому на неї ця заборона може не поширюватися.

Паралельно адміністрація Трампа запропонувала й монету в 1 долар із його зображенням. Член консультативного комітету Дональд Скарінчі назвав це "явним порушенням закону" - і попередив, що обидві монети, найімовірніше, все одно відкарбують.

З початку другого терміну Трамп також встиг прикріпити своє ім'я до урядових сайтів, будівель Вашингтона, класу військових кораблів та дитячих ощадних рахунків.

Нагадаємо, Трамп роками домагався Нобелівської премії миру - його номінували кілька разів, у тому числі сам Нетаньягу особисто приніс листа з номінацією до Білого дому.

Але у 2025 році премію віддали венесуельській опозиціонерці Марії Корині Мачадо.

Вона запропонувала Трампу свою медаль, він погодився взяти - проте Нобелівський фонд пояснив, що передати нагороду іншій людині неможливо.

