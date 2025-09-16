Трамп едет в Британию на встречу с королем и премьером: что запланировано

Президент США Дональд Трамп и первая леди отправятся в Лондон, чтобы встретиться с королевской семьей, премьером и бизнес-лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В среду американский лидер и Мелания Трамп посетят Виндзорский замок, где встретятся с членами королевской семьи и почтят память Королевы Елизаветы II. Запланирован также государственный банкет в честь визита.

В четверг состоится встреча президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также с ключевыми британскими бизнес-лидерами. В 14:20 по местному времени (16:20 по Киеву) пройдет совместная пресс-конференция Трампа и Стармера.

После завершения официальной программы президент и первая леди вернутся в Вашингтон.