США и Британия готовят новую эру сотрудничества: что стоит за "революционным" соглашением
Америка и Великобритания подпишут "революционное" технологическое соглашение во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На следующей неделе в Лондоне будут принимать с официальным визитом Дональда Трампа. Это будет его второй государственный визит в Великобританию и продлится он три дня.
Известно, что Трампа будет сопровождать делегация топ-менеджеров американских технологических компаний, среди которых - глава Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель OpenAI Сэм Альтман.
Они, по данным источников, планируют объявить о многомиллиардных инвестициях в британские дата-центры. Похожие намерения имеет и CoreWeave - американская компания по облачным вычислениям, которая в этом году вышла на биржу.
К визиту также присоединится руководитель BlackRock Ларри Финк. Его компания планирует инвестировать до 500 миллионов фунтов стерлингов (678 миллионов долларов) в развитие инфраструктуры обработки данных в Британии.
Так, по данным Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании, во время визита Трампа будет заключено "новаторское технологическое соглашение". Документ, детали которого пока не разглашаются, должен предоставить мощный импульс бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики.
"Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, изменят нашу жизнь - от лечения заболеваний до улучшения государственных услуг", - заявила министр технологий Лиз Кендалл, которая недавно заняла эту должность.
