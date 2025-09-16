Трамп їде до Британії на зустріч з королем та прем’єром: що заплановано
Президент США Дональд Трамп і перша леді вирушать до Лондона, щоб зустрітися з королівською родиною, прем’єром і бізнес-лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У середу американський лідер та Меланія Трамп відвідають Віндзорський замок, де зустрінуться з членами королівської родини та вшанують пам’ять Королеви Єлизавети ІІ. Запланований також державний банкет на честь візиту.
У четвер відбудеться зустріч президента США з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також із ключовими британськими бізнес-лідерами. О 14:20 за місцевим часом (16:20 за Києвом) пройде спільна пресконференція Трампа й Стармера.
Після завершення офіційної програми президент та перша леді повернуться до Вашингтона.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що британська королівська родина готується прийняти Дональда Трампа з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Історики зазначають, що монархія здатна налагодити контакт зі світовими лідерами так, як мало хто інший.
Також анонсувалось, що Велика Британія та США підпишуть угоду про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики. Це допоможе країнам залучити інвестиції для фінансування нових електростанцій.
Крім того, під час триденного державного візиту Трампа, США і Британія також планують підписати "революційну" технологічну угоду. Нею передбачені багатомільярдні інвестиції у британські дата-центри.