Трамп їде до Британії на зустріч з королем та прем’єром: що заплановано

Велика Британія, Вівторок 16 вересня 2025 09:54
UA EN RU
Трамп їде до Британії на зустріч з королем та прем’єром: що заплановано Фото: президент США Дональд Трамп та перша леді (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент США Дональд Трамп і перша леді вирушать до Лондона, щоб зустрітися з королівською родиною, прем’єром і бізнес-лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У середу американський лідер та Меланія Трамп відвідають Віндзорський замок, де зустрінуться з членами королівської родини та вшанують пам’ять Королеви Єлизавети ІІ. Запланований також державний банкет на честь візиту.

У четвер відбудеться зустріч президента США з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також із ключовими британськими бізнес-лідерами. О 14:20 за місцевим часом (16:20 за Києвом) пройде спільна пресконференція Трампа й Стармера.

Після завершення офіційної програми президент та перша леді повернуться до Вашингтона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що британська королівська родина готується прийняти Дональда Трампа з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Історики зазначають, що монархія здатна налагодити контакт зі світовими лідерами так, як мало хто інший.

Також анонсувалось, що Велика Британія та США підпишуть угоду про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики. Це допоможе країнам залучити інвестиції для фінансування нових електростанцій.

Крім того, під час триденного державного візиту Трампа, США і Британія також планують підписати "революційну" технологічну угоду. Нею передбачені багатомільярдні інвестиції у британські дата-центри.

