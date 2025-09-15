США и Британия запускают "золотую эру" атомной энергетики: что планируется

Великобритания и США подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития атомной энергетики. Это поможет странам привлечь инвестиции для финансирования новых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства и агентство Reuters .

Отмечается, что в последние месяцы правительство Великобритании активно продвигает расширение ядерной энергетики, пообещав инвестировать 14 млрд фунтов (19 млрд долларов) в новую атомную станцию Sizewell C и продвигая планы подразделения Rolls-Royce по сооружению первого в стране малого модульного реактора (SMR).

Трамп прибудет в Великобританию во вторник, 16 сентября на двухдневный визит, в ходе которого он вместе с премьер-министром Киром Стармером объявит о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Оно должно ускорить новые проекты и инвестиции, в частности ожидаемые планы американской компании X-Energy и британской Centrica (CNA.L) построить до 12 передовых модульных реакторов на северо-востоке Англии.

В заявлении также отмечается, что готовится к объявлению проект стоимостью 11 млрд фунтов (15 млрд долларов) по созданию передовых дата-центров на базе SMR в центральной Англии, на месте бывшей угольной электростанции Cottam. К нему привлечены американская Holtec International, французская EDF и девелопер Tritax.

"Эти важные обязательства приближают нас к золотой эре ядерной энергетики, что в долгосрочной перспективе снизит расходы домохозяйств, а в краткосрочной перспективе создаст тысячи хороших рабочих мест", - заявил Стармер.

Агентство напомнило, что Трамп и Стармер обсуждали более тесное сотрудничество в сфере SMR во время встречи на гольф-курорте президента США в Шотландии в июле.

"Сегодняшние коммерческие соглашения формируют основу для открытия коммерческого доступа как в США, так и в Великобритании", - отметил министр энергетики США Крис Райт.

Новое партнерство охватит и сферу ядерного регулирования: если реактор проходит проверку безопасности в одной стране, другая сможет использовать эти выводы для собственных проверок. Это сократит срок лицензирования до двух лет вместо нынешних трех-четырех.

Комментируя новое соглашение с X-Energy, генеральный директор Centrica Крис О'Ши заявил, что оно поможет построить устойчивую, доступную и низкоуглеродную энергосистему.

В то же время, гендиректор X-Energy Дж. Клей Селл сказал, что Хартлпул - правильное место для масштабирования этой технологии в Великобритании, учитывая опытную рабочую силу и локальные сервисы.

Председатель и CEO Holtec Крис Сингх заявил, что их план с французской EDF создаст тысячи местных рабочих мест, используя уроки проекта Palisades в Мичигане. А гендиректор EDF в Великобритании Симоне Росси добавил, что этот план повысит энергетическую безопасность.

Между тем компания Rolls-Royce сообщила, что начала регуляторную процедуру в США для своего малого модульного реактора, открывая путь для новых рабочих мест и инвестиций в стране.

Среди других ожидаемых к объявлению инвестиций - соглашение, по которому британская Urenco будет поставлять на рынок США усовершенствованный тип низкообогащенного урана.