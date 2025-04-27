Следующая неделя станет решающей по завершению войны в Украине, - Рубио

"Я думаю, что это будет очень важная неделя. Эта неделя будет действительно важной неделей, на которой мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом, или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными. Но мы хотим, чтобы это произошло", - заявил госсекретарь в интервью NBC News.

Он добавил, что есть основания для оптимизма, но в то же время есть причины быть реалистами.

"Мы близки, но недостаточно близки", - сказал Рубио.