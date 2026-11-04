Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению, но в Киеве так не думают

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В Вашингтоне считают, что Украина и Россия подошли к этапу, когда готовы заключить мирное соглашение. Однако украинские переговорщики такую оценку не разделяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа изданию Financial Times.

Американский президент оптимистично оценил перспективы мирных переговоров и заявил, что обе стороны якобы готовы договариваться. "Я думаю, что они оба находятся на той стадии, когда говорят: "Давайте заключим соглашение", - сказал Трамп. Украинские представители не согласны с такими выводами. Подробности того, как именно в Киеве оценивают состояние переговоров, издание не приводит.