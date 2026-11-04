Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению, но в Киеве так не думают
В Вашингтоне считают, что Украина и Россия подошли к этапу, когда готовы заключить мирное соглашение. Однако украинские переговорщики такую оценку не разделяют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа изданию Financial Times.
Американский президент оптимистично оценил перспективы мирных переговоров и заявил, что обе стороны якобы готовы договариваться.
"Я думаю, что они оба находятся на той стадии, когда говорят: "Давайте заключим соглашение", - сказал Трамп.
Украинские представители не согласны с такими выводами. Подробности того, как именно в Киеве оценивают состояние переговоров, издание не приводит.
Переговорный процесс продолжается на нескольких площадках. 4 и 5 ноября Украина проводит в Брюсселе новый раунд встреч с представителями США и Европы. Как сообщил Рустем Умеров, стороны обсудят послевоенное восстановление и гарантии безопасности.
В то же время, по данным NYT, администрация Трампа подталкивает Киев к мирному соглашению с Россией, которое может предусматривать территориальные уступки на Донбассе. В обмен Вашингтон предлагает Украине возможные экономические выгоды.
Кроме того, Умеров предупреждал, что неизвестные пытаются узнать данные о новых дипломатических инициативах Киева и его переговорах с партнерами.