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Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению, но в Киеве так не думают

03:38 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению, но в Киеве так не думают Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В Вашингтоне считают, что Украина и Россия подошли к этапу, когда готовы заключить мирное соглашение. Однако украинские переговорщики такую оценку не разделяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа изданию Financial Times.

Американский президент оптимистично оценил перспективы мирных переговоров и заявил, что обе стороны якобы готовы договариваться.

"Я думаю, что они оба находятся на той стадии, когда говорят: "Давайте заключим соглашение", - сказал Трамп.

Украинские представители не согласны с такими выводами. Подробности того, как именно в Киеве оценивают состояние переговоров, издание не приводит.

Переговорный процесс продолжается на нескольких площадках. 4 и 5 ноября Украина проводит в Брюсселе новый раунд встреч с представителями США и Европы. Как сообщил Рустем Умеров, стороны обсудят послевоенное восстановление и гарантии безопасности.

В то же время, по данным NYT, администрация Трампа подталкивает Киев к мирному соглашению с Россией, которое может предусматривать территориальные уступки на Донбассе. В обмен Вашингтон предлагает Украине возможные экономические выгоды.

Кроме того, Умеров предупреждал, что неизвестные пытаются узнать данные о новых дипломатических инициативах Киева и его переговорах с партнерами.

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