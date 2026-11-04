Трамп вважає, що Україна і Росія готові до угоди, але в Києві так не думають
У Вашингтоні вважають, що Україна і Росія підійшли до етапу, коли готові укласти мирну угоду. Проте українські переговорники таку оцінку не поділяють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа виданню Financial Times.
Американський президент оптимістично оцінив перспективи мирних переговорів і заявив, що обидві сторони нібито готові домовлятися.
"Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду", - сказав Трамп.
Українські представники не погоджуються з такими висновками. Подробиць того, як саме в Києві оцінюють стан переговорів, видання не наводить.
Переговорний процес триває на кількох майданчиках. 4 і 5 листопада Україна проводить у Брюсселі новий раунд зустрічей з представниками США та Європи. Як повідомив Рустем Умєров, сторони обговорять повоєнне відновлення та гарантії безпеки.
Водночас, за даними NYT, адміністрація Трампа підштовхує Київ до мирної угоди з Росією, яка може передбачати територіальні поступки на Донбасі. В обмін Вашингтон пропонує Україні можливі економічні вигоди.
Крім того, Умєров попереджав, що невідомі намагаються вивідати дані про нові дипломатичні ініціативи Києва та його переговори з партнерами.