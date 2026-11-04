Трамп вважає, що Україна і Росія готові до угоди, але в Києві так не думають

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У Вашингтоні вважають, що Україна і Росія підійшли до етапу, коли готові укласти мирну угоду. Проте українські переговорники таку оцінку не поділяють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа виданню Financial Times.

Американський президент оптимістично оцінив перспективи мирних переговорів і заявив, що обидві сторони нібито готові домовлятися. "Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду", - сказав Трамп. Українські представники не погоджуються з такими висновками. Подробиць того, як саме в Києві оцінюють стан переговорів, видання не наводить.