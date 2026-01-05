ua en ru
Трамп считает, что США вернут все потраченные деньги на Украину

Понедельник 05 января 2026 08:01
Трамп считает, что США вернут все потраченные деньги на Украину Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, Вашингтон сможет вернуть все деньги, которые были потрачены на Украину во времена администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой Трамп заявил, что для США война в Украине сейчас ничего не стоит. По его словам, Вашингтон, наоборот, зарабатывает.

"Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена - Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их", - заявил президент США.

Он добавил, что благодаря сделке по редкоземельным металлам Украины вернул в США уже значительную часть потраченных денег. В то же время Трамп считает, что будут еще больше возвращений.

"Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили сделку по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги", - резюмировал глава Белого дома.

США сократили помощь Украине

Напомним, что после возвращение Трампа в Белый дом США значительно, если не сказать полностью о сократили объемы поддержки Украины.

По этой причине НАТО совместно с США запустили механизм PURL, с помощью которого страны Альянса закупают американское оружие для Украины.

Отметим, что Трамп неоднократно хвастался в 2025 году, что США больше не тратят деньги на войну в Украине. В частности, в начале декабря он снова повторил этот тезис, отметив, что теперь за вооружение платит НАТО.

В то же время администрация Трампа все же предусмотрела небольшую помощь Украине. В частности, в середине декабря Конгресс США одобрил рекордный оборонный бюджет на более чем 900 млрд долларов. В документе сказано, что из этой суммы Украина получил по 400 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

Позже, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал этот закон о национальном обеспечении обороны на 2026 год.

Что же касается сделки о недрах, то напомним, что она была подписана 1 мая 2025 года. Свои подписи поставили на тот момент первый вице-премьер-министр экономики/министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.

Позже, 8 мая, Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых. "За" отдали свои голова 338 народных депутатов.

Подобный разбор, что подписали США и Украина, что из себя представляет сделка о недрах - читайте в материале РБК-Украина.

