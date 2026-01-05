Трамп считает, что США вернут все потраченные деньги на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, Вашингтон сможет вернуть все деньги, которые были потрачены на Украину во времена администрации Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с прессой Трамп заявил, что для США война в Украине сейчас ничего не стоит. По его словам, Вашингтон, наоборот, зарабатывает.
"Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена - Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их", - заявил президент США.
Он добавил, что благодаря сделке по редкоземельным металлам Украины вернул в США уже значительную часть потраченных денег. В то же время Трамп считает, что будут еще больше возвращений.
"Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили сделку по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги", - резюмировал глава Белого дома.
США сократили помощь Украине
Напомним, что после возвращение Трампа в Белый дом США значительно, если не сказать полностью о сократили объемы поддержки Украины.
По этой причине НАТО совместно с США запустили механизм PURL, с помощью которого страны Альянса закупают американское оружие для Украины.
Отметим, что Трамп неоднократно хвастался в 2025 году, что США больше не тратят деньги на войну в Украине. В частности, в начале декабря он снова повторил этот тезис, отметив, что теперь за вооружение платит НАТО.
В то же время администрация Трампа все же предусмотрела небольшую помощь Украине. В частности, в середине декабря Конгресс США одобрил рекордный оборонный бюджет на более чем 900 млрд долларов. В документе сказано, что из этой суммы Украина получил по 400 млн долларов в 2026 и 2027 годах.
Позже, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал этот закон о национальном обеспечении обороны на 2026 год.
Что же касается сделки о недрах, то напомним, что она была подписана 1 мая 2025 года. Свои подписи поставили на тот момент первый вице-премьер-министр экономики/министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.
Позже, 8 мая, Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых. "За" отдали свои голова 338 народных депутатов.
