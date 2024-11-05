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Трамп не удержался от заявления в день выборов в США: что сказал

Вторник 05 ноября 2024 17:44
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Трамп не удержался от заявления в день выборов в США: что сказал Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сделал заявление в день выборов. Он уверен в своей победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Трампа.

По его словам, на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает. И это значит, что очереди на участках будут длинными.

"Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, сколько бы времени это ни заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим великую победу и снова сделаем Америку великой", - добавил он, обращаясь к своим фанатам.

Президентские выборы в США

Напомним, сегодня, 5 ноября, в США проходят президентские выборы. Кандидатом от республиканцев является Дональд Трамп, а от демократов - Камала Харрис.

Согласно результатам соцопросов, которые проводили перед выборами, явного фаворита не обнаружилось. При этом авторитетные западные издания также расходятся в прогнозах.

Такие выборы являются чрезвычайно важными для Украины, поскольку США предоставили украинским защитникам самое большое количество военной помощи с начала полномасштабной войны.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев, Харрис является "менее рисковым" вариантом для Украины, поскольку действия Трампа предсказать невозможно.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркивал, что поддержка Украины от США, вероятнее всего, изменится по итогам президентских выборов.

Более детально о том, может ли Украина получить хорошие новости по итогам выборов в США, - в материале РБК-Украина.

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