ua en ru
Вт, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп не втримався від заяви у день виборів у США: що сказав

Вівторок 05 листопада 2024 17:44
UA EN RU
Трамп не втримався від заяви у день виборів у США: що сказав Фото: Дональд Трамп, кандидат у президенти США від республіканців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зробив заяву у день виборів. Він впевнений у своїй перемозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Трампа.

За його словами, на виборах ентузіазм виборців зашкалює. І це означає, що черги на дільницях будуть довгими.

"Мені потрібно, щоб ви віддали свій голос, хоч би скільки часу це зайняло. Залишайтеся в черзі! Радикальні комуністи-демократи хочуть, щоб ви зібрали речі і вирушили додому. Разом ми отримаємо велику перемогу і знову зробимо Америку великою", - додав він, звертаючись до своїх фанів.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у США проходять президентські вибори. Кандидатом від республіканців є Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс.

Згідно з результатами соцопитувань, які проводили перед виборами, явного фаворита не виявилося. При цьому авторитетні західні видання також розходяться у прогнозах.

Такі вибори є надзвичайно важливими для України, оскільки США надали українським захисникам найбільшу кількість військової допомоги з початку повномасштабної війни.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв, Гарріс є "менш ризиковим" варіантом для України, оскільки дії Трампа передбачити неможливо.

У свою чергу міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен наголошував, що підтримка України від США, найімовірніше, зміниться за підсумками президентських виборів.

Більш детально про те, чи Україна може отримати хороші новини за підсумками виборів у США, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Вибори в США
Результати виборів
Результати виборів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Що таке "хиткі" штати
Що таке "хиткі" штати
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців