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В Финляндии допустили, что помощь Украине от ЕС нужно будет усилить после выборов в США

Хельсинки, Понедельник 04 ноября 2024 20:26
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В Финляндии допустили, что помощь Украине от ЕС нужно будет усилить после выборов в США Фото: Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо будет усилить помощь Украине, если наступит сложный период после президентских выборов в США. Сейчас не время для усталости от войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Yle заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Сейчас мы имеем твердую уверенность в группе поддержки Украины, в которой участвуют Соединенные Штаты, что Соединенные Штаты продолжат свою поддержку", - заверил глава Минобороны.

Но, по его словам, выборы в США все же могут повлиять на поддержку Украины. И тогда Европе необходимо будет оказать больше финпомощи Украине, чем сейчас.

"Если будет тяжело, Европа должна взять на себя ответственность за это. Это значит, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег на поддержку Украины", - добавил Хяккянен.

Он подчеркнул, что сейчас не время для усталости от войны или разговоров о том, что мир будет заключен на условиях России. Мир должен быть достигнут на условиях Украины.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами являются Камала Харрис и Дональд Трамп. Очевидного фаворита нет.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев, Трамп, вероятнее всего, будет склонять Украину к переговорам.

Более детально о том, как президентские выборы в США могут повлиять на помощь Украине, - в материале РБК-Украина.

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