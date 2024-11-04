В Финляндии допустили, что помощь Украине от ЕС нужно будет усилить после выборов в США

Евросоюзу необходимо будет усилить помощь Украине, если наступит сложный период после президентских выборов в США. Сейчас не время для усталости от войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Yle заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Сейчас мы имеем твердую уверенность в группе поддержки Украины, в которой участвуют Соединенные Штаты, что Соединенные Штаты продолжат свою поддержку", - заверил глава Минобороны.

Но, по его словам, выборы в США все же могут повлиять на поддержку Украины. И тогда Европе необходимо будет оказать больше финпомощи Украине, чем сейчас.

"Если будет тяжело, Европа должна взять на себя ответственность за это. Это значит, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег на поддержку Украины", - добавил Хяккянен.

Он подчеркнул, что сейчас не время для усталости от войны или разговоров о том, что мир будет заключен на условиях России. Мир должен быть достигнут на условиях Украины.