RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп устал от бесконечных переговоров с Путиным, - президент Эстонии

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президенту США Дональду Трампу надоели постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине, поскольку результата они не дают.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Эстонский лидер подчеркнул, что настоящая победа для Европы, вероятно, наступит только после того, как закончится война РФ против Украины и европейские страны смогут почувствовать мир. 

По словам Кариса, в позиции Трампа что-то начало незаметно меняться. 

"Американский президент тоже устал от этих бесконечных переговоров с Путиным", - считает он. 

Карис добавил, что сейчас вопрос в том, изменят ли что-то возможные следующие встречи или переговоры президента США с Путиным.

"Но такое ощущение, что где-то эта черта уже перейдена", - добавил президент, упомянув решение Трампа разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. 

Позиция Трампа изменилась

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что Украина может вернуть временно оккупированные россиянами территории.

По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен в том случае, если Украину поддержит Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мнение Трампа поменялось именно после встречи с представителями Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЭстонияДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине