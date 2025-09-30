Трамп устал от бесконечных переговоров с Путиным, - президент Эстонии

Эстонский лидер подчеркнул, что настоящая победа для Европы, вероятно, наступит только после того, как закончится война РФ против Украины и европейские страны смогут почувствовать мир.

По словам Кариса, в позиции Трампа что-то начало незаметно меняться.

"Американский президент тоже устал от этих бесконечных переговоров с Путиным", - считает он.

Карис добавил, что сейчас вопрос в том, изменят ли что-то возможные следующие встречи или переговоры президента США с Путиным.

"Но такое ощущение, что где-то эта черта уже перейдена", - добавил президент, упомянув решение Трампа разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.