Трамп впервые сделал заявление по поводу сбитого Ираном истребителя F-15

Трамп отказался обсуждать подробности поисково-спасательных работ, продолжающихся в Иране после сбития американского истребителя.

В то же время президент США выразил разочарование по поводу некоторых сообщений в СМИ, освещающих военную операцию.

Кроме того, Трамп ответил на вопрос о том, повлияет ли инцидент с американским самолетом на любые переговоры с Ираном.

"Нет, совсем нет. Нет, это война. Мы на войне", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, 3 апреля Иран впервые за время американской военной кампании сбил истребитель США - F-15 с двумя членами экипажа на борту. Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах самолет мог быть сбит - пока не уточняется.

На иранском государственном СМИ уже объявили о вознаграждении за американских пилотов.

Позже Иран сбил вертолет Blackhawk, который был привлечен к поиску пилота F-15. Согласно данным американских властей, все члены экипажа вертолета найдены и находятся в безопасности.