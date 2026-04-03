Трамп впервые сделал заявление по поводу сбитого Ираном истребителя F-15

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал сбитие Ираном американского истребителя F-15. Он подчеркнул, что это не повлияет на переговоры с Тегераном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBCnews.
Трамп отказался обсуждать подробности поисково-спасательных работ, продолжающихся в Иране после сбития американского истребителя.
В то же время президент США выразил разочарование по поводу некоторых сообщений в СМИ, освещающих военную операцию.
Кроме того, Трамп ответил на вопрос о том, повлияет ли инцидент с американским самолетом на любые переговоры с Ираном.
"Нет, совсем нет. Нет, это война. Мы на войне", - отметил он.
Напомним, 3 апреля Иран впервые за время американской военной кампании сбил истребитель США - F-15 с двумя членами экипажа на борту. Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах самолет мог быть сбит - пока не уточняется.
На иранском государственном СМИ уже объявили о вознаграждении за американских пилотов.
Позже Иран сбил вертолет Blackhawk, который был привлечен к поиску пилота F-15. Согласно данным американских властей, все члены экипажа вертолета найдены и находятся в безопасности.
Кроме того, CNN сообщило, что в Иране остаются тысячи единиц беспилотников, а именно - примерно 50% от всего арсенала. Также неповрежденными остались около половины пусковых ракетных установок Тегерана.
Отметим, накануне Министерство обороны США решило удвоить количество штурмовиков A-10 на Ближнем Востоке. В регион отправили 18 дополнительных самолетов, которые присоединились к около десятка уже имеющихся, - общее количество достигло 30.