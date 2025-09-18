Трамп впервые отреагировал на желание Британии признать Палестину
США имеют "разногласия" с Великобританией относительно признания Палестины государством - это то, что хочет сделать Лондон. Однако Вашингтон согласен с тем, что в регионе нужно установить мир.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Стармер во время пресс-конференции сказал, что обсуждал вопрос признания Палестины с Трампом в частном порядке. Стороны согласились с "необходимостью мира и дорожной карты, поскольку ситуация в Газе невыносима".
Британский премьер заявил, что израильские заложники должны быть освобождены, но в Газу нужно посылать больше помощи. Также, по его словам, сейчас лидеры США и Британии работают над "планом мира" - признание Палестины нужно рассматривать именно в таком контексте.
Трамп занял гораздо более жесткую позицию по Палестине. Так, президент США требует немедленного освобождения заложников, которых все еще удерживает ХАМАС, поскольку обращение с ними в плену шокирующее.
"Я хочу, чтобы заложников освободили сейчас. Прямо сейчас. Не одного, двух, мы дадим вам еще трех завтра... Мы должны помнить 7 октября, один из худших, самых жестоких дней в истории мира", - заявил он.
Относительно признания Палестины, Трамп подтвердил, что по этому вопросу между Лондоном и Вашингтоном существуют разногласия.
"У меня есть разногласия с премьер-министром по этому поводу - одно из наших немногих разногласий, на самом деле", - сказал он.
Признание Палестины: что известно
Напомним, что еще в июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что его страна собирается признать Палестину государством. Это было первое заявление такого рода от лидера европейской страны.
Вслед за Макроном такие же намерения выразил в июле и Кир Стармер. Однако Британия имеет немного другое отношение к вопросу - так, по версии Лондона, это может стать ответом на отказ Израиля прекратить в регионе боевые действия.
Подробнее о том, почему на Западе заговорили о признании палестинского государства - читайте в материале РБК-Украина.