Трамп впервые отреагировал на желание Британии признать Палестину

США имеют "разногласия" с Великобританией относительно признания Палестины государством - это то, что хочет сделать Лондон. Однако Вашингтон согласен с тем, что в регионе нужно установить мир.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стармер во время пресс-конференции сказал, что обсуждал вопрос признания Палестины с Трампом в частном порядке. Стороны согласились с "необходимостью мира и дорожной карты, поскольку ситуация в Газе невыносима".

Британский премьер заявил, что израильские заложники должны быть освобождены, но в Газу нужно посылать больше помощи. Также, по его словам, сейчас лидеры США и Британии работают над "планом мира" - признание Палестины нужно рассматривать именно в таком контексте.

Трамп занял гораздо более жесткую позицию по Палестине. Так, президент США требует немедленного освобождения заложников, которых все еще удерживает ХАМАС, поскольку обращение с ними в плену шокирующее.

"Я хочу, чтобы заложников освободили сейчас. Прямо сейчас. Не одного, двух, мы дадим вам еще трех завтра... Мы должны помнить 7 октября, один из худших, самых жестоких дней в истории мира", - заявил он.

Относительно признания Палестины, Трамп подтвердил, что по этому вопросу между Лондоном и Вашингтоном существуют разногласия.

"У меня есть разногласия с премьер-министром по этому поводу - одно из наших немногих разногласий, на самом деле", - сказал он.