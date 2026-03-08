Рука Кремля? В дроне, атаковавшем британскую базу на Кипре, нашли компоненты РФ
Ударный беспилотник, который в начале марта атаковал британскую базу на Кипре, содержал навигационную систему российского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным издания, беспилотник-камикадзе, который ударил по британской авиабазе на Кипре, был оснащен российскими компонентами.
Дрон атаковал авиабазе Акротири в воскресенье, 1 марта. Отмечается, что он содержал навигационную систему "Комета-Б" российского производства, которую впервые увидели в беспилотниках, перехваченных украинскими средствами ПВО в декабре прошлого года.
Британская военная разведка отправила найденные компоненты в лабораторию в Британии для дальнейшего расследования. Считается, что атаку совершили боевики "Хезболлы" в Ливане.
Этот факт является первым доказательством использования российской военной техники в иранском конфликте, и он вызывает беспокойство относительно растущего присутствия Москвы в войне на Ближнем Востоке.
Удары по Кипру
Напомним, 1 марта стало известно, что Иран выпустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты либо упали в Средиземное море, либо были перехвачены еще на подлете к острову.
В ночь на 2 марта на Кипре прогремели взрывы. Местные жители сообщали, что их было слышно вблизи авиабазы, а также раздавались сирены воздушной тревоги.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что один из взрывов связан с ударом беспилотника иранского происхождения. В то же время о пострадавших не сообщалось.