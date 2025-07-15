Трамп о войне РФ против Украины: я ни на чьей стороне
Президент США Дональд Трамп заверил, что он якобы не занимает какую-либо сторону в контексте войны России против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Журналисты спросили у Трампа, занял ли он сторону Украины в войне с Россией.
"Нет, я ни на чьей стороне. Вы знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества. Я хочу остановить убийство тысяч людей каждую неделю", - ответил он.
Президент добавил, что он на стороне "прекращения убийств" в войне России против Украины.
Угрозы Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признавал, что российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливать войну против Украины. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с главой Кремля.
При этом вчера, 14 июля, Трамп заявил, что если за 50 дней Россия не согласится подписать мирное соглашение с Украиной, США введут вторичные тарифы. Они будут направлены против тех стран, которые продолжать торговать с агрессором.
Также американский лидер отметил, что Путин проигрывает, поскольку в войне нет победителей.
Такие заявления резко контрастируют с тем, что Трамп говорил еще несколько месяцев назад. Он заверял, что Россия якобы хочет мира и он верит в мирные намерения Путина.
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