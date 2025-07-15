Трамп о войне РФ против Украины: я ни на чьей стороне

Президент США Дональд Трамп заверил, что он якобы не занимает какую-либо сторону в контексте войны России против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Президент добавил, что он на стороне "прекращения убийств" в войне России против Украины.

Журналисты спросили у Трампа, занял ли он сторону Украины в войне с Россией. "Нет, я ни на чьей стороне. Вы знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества. Я хочу остановить убийство тысяч людей каждую неделю", - ответил он.

Угрозы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признавал, что российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливать войну против Украины. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с главой Кремля.

При этом вчера, 14 июля, Трамп заявил, что если за 50 дней Россия не согласится подписать мирное соглашение с Украиной, США введут вторичные тарифы. Они будут направлены против тех стран, которые продолжать торговать с агрессором.

Также американский лидер отметил, что Путин проигрывает, поскольку в войне нет победителей.

Такие заявления резко контрастируют с тем, что Трамп говорил еще несколько месяцев назад. Он заверял, что Россия якобы хочет мира и он верит в мирные намерения Путина.

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