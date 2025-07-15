Трамп про війну РФ проти України: я ні на чиєму боці
Президент США Дональд Трамп запевнив, що він нібито не займає будь-яку сторону в контексті війни Росії проти України.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
Журналісти запитали у Трампа, чи став він на бік України у війні з Росією.
"Ні, я ні на чиєму боці. Ви знаєте, на чиєму я боці? На боці людства. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей щотижня", - відповів він.
Президент додав, що він на боці "припинення вбивств" у війні Росії проти України.
Погрози Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп визнавав, що російський диктатор Володимир Путін не хоче зупиняти війну проти України. Таку заяву він зробив після телефонної розмови з главою Кремля.
При цьому вчора, 14 липня, Трамп заявив, що якщо за 50 днів Росія не погодиться підписати мирну угоду з Україною, США введуть вторинні тарифи. Вони будуть спрямовані проти тих країн, які продовжуватимуть торгувати з агресором.
Також американський лідер зазначив, що Путін програє, оскільки у війні немає переможців.
Такі заяви різко контрастують із тим, що Трамп говорив ще кілька місяців тому. Він запевняв, що Росія нібито хоче миру і він вірить у мирні наміри Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.