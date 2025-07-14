"Он проигрывает". Трамп раскритиковал Путина за трату людей и денег впустую
Российский диктатор Владимир Путин проигрывает, поскольку в войне не может быть победителей.
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По словам Трампа, он часто разговаривает с главой Кремля, чтобы положить конец войне России против Украины. И каждый раз он говорит о том, что это был "приятный звонок".
"А потом запускаются ракеты по Киеву и какому-нибудь другому городу. И я говорю: "Это странно". Когда такое происходит три-четыре раза, начинаешь понимать, что разговоры ничего не значат. Мои беседы с ним всегда очень приятные. Я думаю: какая хорошая беседа. А потом той же ночью взрываются ракеты", - обратил внимание американский лидер.
Президент заявил, что "не хочет называть Путина убийцей", но он считает его "жестким парнем".
"Он обманул Буша (43-й президент США Джордж Буш - ред.). Он обманул многих. Он обманул Клинтона (42-й президент США Билл Клинтон - ред.), Буша, Обаму (44-й президент США Барак Обама - ред.), Байдена (46-й президент США Джо Байден - ред.). Меня он не обманул. Но, как я и говорил, в какой-то момент разговоры - это просто разговоры. Нужны действия. Нужен результат", - уточнил Трамп.
По его мнению, Россия - "потенциально великая страна", но Путин тратит очень много людей и денег впустую.
"Он знает, на что идет. Он знает, что такое справедливая сделка, если вообще можно говорить о справедливости в такой ситуации. Здесь нет победителей. Это проигрыш. Он проигрывает", - добавил американский лидер.
Он уточнил, что "Украина была заветной мечтой" Путина, но диктатор осознал, что заполучить всю страну у него не получится.
"А потом я увидел, как после моего ухода начали собираться войска на границе. И я услышал с другой стороны ужасные, глупые высказывания. И подумал: "Они действительно все делают очень, очень неправильно". Это позор", - считает Трамп.
Резкое заявление Трампа о Путине
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "гонит ему кучу бреда".
По словам американского лидера, глава Кремля, пытается казаться милым, но это впечатление обманчиво.
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