Венесуэла провела воздушную провокацию против США: подробности

Два венесуэльских истребителя F-16 совершили опасный пролет над американским военным кораблем в Карибском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Событие произошло на фоне резкого обострения отношений между США и правительством Николаса Мадуро после недавнего удара США по катеру, который, по версии Пентагона, перевозил наркотики из Венесуэлы.

Провокационный маневр

Как сообщил Пентагон, два венесуэльских военных самолета совершили "опасный пролет" над американским судном в Карибском море. По данным CBS News, речь шла о вооруженных истребителях F-16.

Официальные лица США заявили, что действия Каракаса были "преднамеренной провокацией" и имели целью помешать операциям Вашингтона по борьбе с наркоторговлей.

"Картелю, который контролирует Венесуэлу, настоятельно рекомендуется не вмешиваться в любые другие операции США", - говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

В то же время Пентагон не раскрыл деталей инцидента, в частности расстояние, на которое приблизились истребители к судну, и точное место происшествия.

Министерство информации Венесуэлы также воздержалось от комментариев.

Предыстория конфликта

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как американские военные уничтожили скоростной катер, который, по их словам, перевозил наркотики из Венесуэлы.

В результате удара погибли все 11 человек на борту, что вызвало острую критику как внутри страны, так и за рубежом из-за подозрений в возможной гибели гражданских.

Вашингтон тем временем усилил военное присутствие в регионе, направив несколько кораблей с 4 тысячами моряков и морских пехотинцев. Официально это объясняется необходимостью перекрыть каналы наркотрафика, однако эксперты видят в таких действиях элемент политического давления на режим Мадуро.

Жесткие сигналы из Вашингтона

Инцидент с венесуэльскими самолетами совпал по времени с визитом государственного секретаря США Марко Рубио в Эквадор. Во время поездки он призвал региональных партнеров поддержать политику давления на Каракас и прямо заявил, что США готовы к новым ударам.

"Мы больше не будем ограничиваться арестами наркоторговцев и уничтожением их лодок. Это война, которую они ведут против нас уже три десятилетия. Пришло время ответить", - заявил Рубио.

Министр обороны США Пит Хегсет также защитил действия американских военных, заявив, что удар по катеру был "сигналом" наркокартелям и их союзникам в Венесуэле.