ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Венесуэле готовятся развернуть войска после обвинений Трампа

Понедельник 08 сентября 2025 09:42
UA EN RU
В Венесуэле готовятся развернуть войска после обвинений Трампа Фото иллюстративное: президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной военной мобилизации (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной военной мобилизации на фоне обвинений США в связях Каракаса с наркокартелями. Он приказал развернуть 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мадуро в Telegram-канал

"Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Ама", - заявил Мадуро.

По его словам, главная цель этого решения - "защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир".

Обострение между Венесуэлой и США

Напряженность в отношениях между Каракасом и Вашингтоном усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа.

Он обвинил Венесуэлу в недостаточных усилиях по противодействию незаконному обороту наркотиков и тайно подписал директиву, которая позволяет проводить прямые военные операции против латиноамериканских наркокартелей, признанных иностранными террористическими организациями.

В рамках этой стратегии США перебросили в южную часть Карибского моря три эсминца, атомную подводную лодку, ракетный крейсер, десантные корабли и около 4,5 тысячи военнослужащих.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения Вашингтона в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Он заявил, что США прибегают к "угрозам и клевете", и пообещал активизировать мобилизацию рабочих и крестьян в народную милицию.

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что операции против картелей это лучшее применение военной силы США.

Почему вдруг возникло напряжение на этом направлении и как может развиваться ситуация дальше - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла
Новости
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России