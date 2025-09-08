В Венесуэле готовятся развернуть войска после обвинений Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной военной мобилизации на фоне обвинений США в связях Каракаса с наркокартелями. Он приказал развернуть 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией.

По его словам, главная цель этого решения - "защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир".

"Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Ама", - заявил Мадуро.

Обострение между Венесуэлой и США

Напряженность в отношениях между Каракасом и Вашингтоном усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа.

Он обвинил Венесуэлу в недостаточных усилиях по противодействию незаконному обороту наркотиков и тайно подписал директиву, которая позволяет проводить прямые военные операции против латиноамериканских наркокартелей, признанных иностранными террористическими организациями.

В рамках этой стратегии США перебросили в южную часть Карибского моря три эсминца, атомную подводную лодку, ракетный крейсер, десантные корабли и около 4,5 тысячи военнослужащих.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения Вашингтона в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Он заявил, что США прибегают к "угрозам и клевете", и пообещал активизировать мобилизацию рабочих и крестьян в народную милицию.

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что операции против картелей это лучшее применение военной силы США.

