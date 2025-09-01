ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России и санкций против Индии и Китая, - Axios

США, Понедельник 01 сентября 2025 09:15
UA EN RU
США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России и санкций против Индии и Китая, - Axios Фото: Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США не хотят в одиночку нести расходы на давление на Россию. Европа должна внести более значительный вклад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и India Today.

По информации Axios, санкции, которые США призывают Европу ввести против России, включают полный отказ от всех закупок нефти и газа, а также введение ЕС вторичных тарифов против Индии и Китая, аналогичных тем, что уже применяются США в отношении Индии.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и выдвигать завышенные ожидания обходными путями, при этом рассчитывая, что Америка будет нести расходы", - заявил Axios один из высокопоставленных представителей Белого дома. - "Если Европа хочет обострять эту войну, это будет ее выбор. Но тогда она безнадежно вырвет поражение из пасти победы".

По информации источников India Today, Белый дом обратился к европейским странам с просьбой принять санкции, аналогичные тем, которые уже ввели США против Индии, включая полное прекращение всех поставок нефти и газа из Нью-Дели.

Администрация Трампа также хочет, чтобы Европа ввела вторичные пошлины для Индии, как это уже предупреждали США, если Нью-Дели не прекратит покупать нефть у Москвы

Санкции против России и ее союзников

Крупнейшими спонсорами войны России против Украины являются Индия и Китай, которые резко увеличили закупки российского сырья с 2022 года.

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти.

С 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 млрд долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти. Однако новые тарифы Трампа могут в краткосрочной перспективе сократить индийский экспорт на 40% и привести к потере 37 млрд долларов, что вдвое перекрывает выгоду от наживы на войне.

Страны ЕС продолжают покупать газ у России, а также нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти. Кроме того, такие страны как Венгрия и Словакия импортируют дешевую российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки
Новости
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим