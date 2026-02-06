Трамп требует от Конгресса одобрить закон "о спасении Америки": что он означает

Президент США Дональд Трамп настаивает на принятии Конгрессом нового закона "О спасении Америки", который предусматривает более строгие требования для регистрации избирателей и права голоса.
Как передает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По словам Левитт, инициатива Трампа имеет целью усилить защиту честности избирательного процесса путем установления обязательной идентификации личности для участия в голосовании и предоставления доказательств гражданства при регистрации избирателей. Пресс-секретарь подчеркнула, что такие меры, по ее мнению, поддерживает значительная часть населения США.
Трамп также в своей соцсети Truth Social повторил безосновательное утверждение о том, что американские выборы были "сфальсифицированы", называя их "украденными" и "посмешищем во всем мире".
Инициатива президента США возникла на фоне споров относительно избирательного процесса в Штатах, где Трамп и его сторонники неоднократно выступали за "национализацию" выборов и более жесткие правила голосования.
Часть республиканцев уже продвигала законопроекты, которые требуют подтверждения гражданства для регистрации и строгой идентификации избирателей, что вызвало критику со стороны демократов и правозащитников, которые видят в этом угрозу для прав голоса.
Критики также отмечают, что федеральное вмешательство в избирательный процесс, который по Конституции принадлежит штатам, может привести к конституционным спорам и обострению политического напряжения.
Официальные ответы от лидеров Конгресса или позиция Демократической партии касаемо предложений Трампа пока не обнародованы.
Напомним, Дональд Трамп допустил возможность баллотироваться на третий срок, заявив, что не уверен, запрещает ли Конституция ему это сделать.
Однако юристы отмечают, что без внесения изменений в Конституцию баллотирование на третий срок невозможно. Так, в США ограничение президентских сроков закреплено 22-й поправкой Конституции, принятой в 1951 году.
В ноябре 2025 года Дональд Трамп рассказывал, что он получает призывы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.