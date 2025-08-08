RU

Дональд Трамп Война в Украине

Трамп использует экономическое давление для остановки войны РФ против Украины, - Госдеп

Фото: Теми Брюс (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп будет использовать экономическую мощь Штатов для достижения результатов в переговорах. Именно поэтому Украина и Россия должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

"Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе - один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт", - написала она в Twitter.

По ее словам, Трамп "очень терпелив" и "делает то, что говорит".

"Существуют, такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции, если хотите, в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика повредит им", - заявила Брюс.

Она отметила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

"Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает", - отметила она.

Слухи о встрече Трампа и Путина

Ранее анонимный представитель Белого дома рассказал в комментарии Politico, что Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только после того, как тот проведет встречу с Зеленским.

В частности, трехсторонний саммит "Трамп-Зеленский-Путин" возможен только после двусторонних встреч.

 

Сам же Путин 7 августа, не исключил встречу с Зеленским. По его словам, для переговоров на уровне лидеров должны быть выполнены определенные условия, но до этого "еще далеко".

Позже Трамп заявил, что для встречи с ним Путину не нужно проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине