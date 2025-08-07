Трамп ответил на слухи об ультиматуме Путину для встречи с ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что для встречи с ним российскому диктатору Владимиру Путину не нужно проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, правда ли, что Путину якобы сначала нужно провести встречу с Зеленским, прежде чем встречаться с ним.

Слухи о встрече

Напомним, ранее неназванный представитель Белого дома рассказал в комментарии Politico, что Трамп встретиться с Путиным только после того, как тот проведет встречу с Зеленским.

Он уточнил, что трехсторонний саммит Трамп-Зеленский-Путин возможен только после двусторонних встреч.

К слову, согласно слухам в западных СМИ, сейчас обсуждаются отдельные встречи Трампа с Зеленским и Путиным. После этого американский лидер планирует перейти к трехсторонней встрече.

Президент Украины уже неоднократно заявлял, что готов к встрече с Путиным. По его словам, такая встреча может приблизить мир, поскольку только глава Кремля принимает решения в России.

При этом сам Путин сегодня, 7 августа, не исключил встречу с Зеленским. По его словам, для переговоров на уровне лидеров должны быть выполнены определенные условия, но до этого "еще далеко".