Трамп посетит Израиль на фоне подписания мирного соглашения по Сектору Газа

По данным СМИ, американский президент прибудет в Израиль в начале следующей недели по приглашению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Лидеры уже пообщались по телефону и поздравили друг друга с подписанием соглашения об освобождении всех заложников.

"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за все его усилия и глобальное лидерство, а президент Трамп поздравил премьер-министра с его решительным лидерством и действиями, которые он возглавил", - сообщили в Офисе премьера Израиля.

Главы государств также "договорились продолжать тесное сотрудничество".

"Кроме того, премьер-министр пригласил президента Трампа выступить перед Кнессетом", - добавили в Офисе, имея в виду законодательный орган Израиля.