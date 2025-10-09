Трамп посетит Израиль на фоне подписания мирного соглашения по Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп посетит Израиль. Визит пройдет в контексте подписания соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский 12 канал и Reuters.
По данным СМИ, американский президент прибудет в Израиль в начале следующей недели по приглашению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Лидеры уже пообщались по телефону и поздравили друг друга с подписанием соглашения об освобождении всех заложников.
"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за все его усилия и глобальное лидерство, а президент Трамп поздравил премьер-министра с его решительным лидерством и действиями, которые он возглавил", - сообщили в Офисе премьера Израиля.
Главы государств также "договорились продолжать тесное сотрудничество".
"Кроме того, премьер-министр пригласил президента Трампа выступить перед Кнессетом", - добавили в Офисе, имея в виду законодательный орган Израиля.
На минувшей неделе стало известно, что Соединенные Штаты разработали новый мирный план из 20 пунктов для завершения войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.
Он предусматривает освобождение ХАМАС всех израильских заложников в обмен на поэтапный вывод войск ЦАХАЛ из анклава.
С 6 октября в Египте проводятся непрямые переговоры между сторонами при посредничестве представителей Египта, США и Катара.
В среду, 8 октября, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана США.
Президент также анонсировал визит на Ближний Восток, в частности в Египет.