Трамп відвідає Ізраїль на тлі підписання мирної угоди по Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп відвідає Ізраїль. Візит відбудеться в контексті підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський 12 канал та Reuters.
За даними ЗМІ, американський президент прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня на запрошення ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Лідери уже поспілкувалися телефоном та привітали одне одного з підписанням угоди про звільнення всіх заручників.
"Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за всі його зусилля та глобальне лідерство, а президент Трамп привітав прем'єр-міністра з його рішучим лідерством та діями, які він очолив", - повідомили в Офісі прем'єра Ізраїлю.
Глави держав також "домовилися продовжувати тісну співпрацю".
"Крім того, прем'єр-міністр запросив президента Трампа виступити перед Кнесетом", - додали в Офісі, маючи на увазі законодавчий орган Ізраїлю.
Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати розробили новий мирний план із 20 пунктів для завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.
Він передбачає звільнення ХАМАС усіх ізраїльських заручників в обмін на поетапне виведення військ ЦАХАЛ із анклаву.
З 6 жовтня в Єгипті проводяться непрямі переговори між сторонами за посередництва представників Єгипту, США і Катару.
У середу, 8 жовтня, Трамп заявив про підписання Ізраїлем та ХАМАС першої фази мирного плану США.
Президент також анонсував візит на Близький Схід, зокрема до Єгипту.