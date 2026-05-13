ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Операция "Кувалда": Пентагон обсуждает переименование миссиии против Ирана

00:27 13.05.2026 Ср
2 мин
Нынешнее название операции США против Ирана - "Епическая ярость"
aimg Юлия Маловичко
Операция "Кувалда": Пентагон обсуждает переименование миссиии против Ирана Фото: (Gettty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Пентагоне обсуждают возможность переименования военной операции США против Ирана в случае окончательного срыва режима прекращения огня. Новым названием может стать “Sledgehammer” (“Кувалда”).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники NBC News.

Читайте также: Пентагон недооценил расходы на войну с Ираном: Reuters раскрыло новые цифры

Согласно данным источников телеканала, в Вашингтоне опасаются, что перемирие между сторонами может не сохраниться, а боевые действия снова перейдут в фазу масштабной эскалации.

Текущее название американской операции против Ирана - Epic Fury "Эпическая ярость". В прошлом году после ударов США по иранским ядерным объектам название операциии было Operation Midnight Hammer - "Операция Полуночный молот”.

Как отмечает NBC News, возможная смена названия может иметь не только символическое, но и юридическое и политическое значение. В частности в контексте полномочий администрации США по ведению боевых действий без отдельного одобрения Конгресса.

Стоит отметить, что на фоне нестабильного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, США продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Речь идет о переброске систем ПВО и авиации в регион из-за риска нового конфликта.

Последнее о войне в Иране

Как известно, между Вашингтоном и Тегераном пока кое-как держится договоренность о прекращении огня, однако в случае ее нарушения Иран обещает усиление ядерной программмы, что является недопустимым для США.

Также недавно глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия.

Стоит отметить, что Израиль, который начал войну против Ирана в один день со США, опасается неудачной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес