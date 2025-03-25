Трамп ответил, могут ли Штаты снять часть санкций с России

Соединенные Штаты Америки рассматривают условия Российской Федерации по соглашению о перемирии с Украиной в Черном море. Среди них и частичное снятие санкций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

У американского президента спросили, рассматривают ли Штаты снятие ограничений для некоторых российских банков и компаний.

Трамп заявил журналистам, что его администрация "изучает" условия, которые, по словам Кремля, должны быть выполнены, прежде чем соглашение по Черному морю будет реализовано.

"Мы сейчас думаем обо всех них. Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", - сказал Трамп сегодня журналистам в Белом доме.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года международное сообщество ввело против страны-террориста ряд санкций. В частности, страны Европейского Союза, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели ограничения, охватывающие финансовый сектор, экспорт технологий, энергетику и оборонную промышленность.

24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота РФ, а также банков, которые обходят ограничения.

Однако на днях Штаты провели отдельные технические переговоры с Украиной и Россией в Эр-Рияде. Во время встреч обсуждалась возможность перемирия между Украиной и РФ.

По результатам переговоров Украина согласилась на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" с Россией.

Однако у Путина снова согласились только на идею "энергетического перемирия". Россияне начали требовать, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.

Интересно и то, что Белый дом обнародовал свое итоговое заявление по переговорам между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Оно несколько отличается от того, которое опубликовали россияне.