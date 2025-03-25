Переговоры в Саудовской Аравии: о чем говорили США с Украиной и РФ и есть ли результат

Последние три дня в Саудовской Аравии шли переговоры о деталях возможного прекращения огня в Украине. Делегация США провела серию отдельных встреч с украинской и российской командами. Стороны договорились работать над перемирием в Черном море и прекращением ударов по энергетике.

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Главное о переговорах в Эр-Рияде

Очередной этап переговоров по завершению войны в Украине состоялся 23-25 ​​марта в саудовском Эр-Рияде. США провели два раунда консультаций с делегацией Украины (23 и 25 марта), между которыми 24 марта встретились с россиянами. Дольше всего продолжались переговоры с РФ - около 12 часов.

В Саудовскую Аравию в этот раз приехали не участники предыдущих встреч, а технические команды.

Делегацию от Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров . Также присутствовали заместитель председателя ОП Павел Палиса , военные, энергетики и специалисты, которые разбираются в портовой инфраструктуре;

. Также присутствовали заместитель председателя ОП , военные, энергетики и специалисты, которые разбираются в портовой инфраструктуре; Американскую сторону представляли: старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон ;

и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США ; Участники российской делегации: председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник председателя ФСБ генерал Сергей Беседа.

На повестке дня было обсуждение деталей предложения США о временном перемири. По сообщениям сторон, в ходе переговоров затронули вопросы прекращения атак по объектам энергетики и восстановление безопасности судоходства в акватории Черного моря, в том числе прекращение атак на украинские порты.

Напомним, в ходе прошлого раунда переговоров Штаты предложили полное перемирие в войне на 30 дней. Украина на него согласилась, а в России заявили, что готовы на паузу в ударах по энергетике и хотят возобновления Черноморской инициативы.

Также кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

Заявления по итогам переговоров

В США обнародовали отдельные заявления по итогам консультаций в Эр-Рияде с Украиной и Россией.

В обоих документах говорится, что Штаты достигли договоренности с Украиной и Россией об "обеспечении безопасности судоходства, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Также в заявлениях содержится одинаковый пункт об общей разработке мероприятий Вашингтоном с Киевом и с Москвой для реализации договоренности о "запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины".

Отмечается, что все стороны приветствуют "привлечение третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений".

В заявлении о результатах консультаций с Украиной Штаты отмечают, что остаются "преданными содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей".

В то же время, в документе по итогам переговоров с РФ говорится, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить затраты на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

Как написано в заключительном абзаце двух заявлений, США "будут продолжать содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде".

Украинская сторона о встрече

Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров в официальном итоговом заявлении перечислил договоренности с Вашингтоном о безопасности судоходства и прекращении ударов по энергетике.

В то же время относительно "морской договоренности" министр обороны подчеркнул, что перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угроза национальной безопасности Украины.

"В таком случае, у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту", - заявил Умеров.

Он также рассказал, что во время консультаций стороны говорили об освобождении пленных и возвращении украинских детей из РФ, и США подтвердили свою поддержку в решении этого вопроса.

По словам министра обороны Украины, в ближайшее время важно продолжать технические консультации для согласования всех деталей договоренностей.

Скриншот facebook.com/rustemumerov.ua

Отметим, первый раунд переговоров между Украиной и США прошел 23 марта и длился около 5 часов. По словам министра обороны Рустема Умерова, на встрече речь шла о ключевых вопросах в энергетической сфере.

Впоследствии в Офисе президента сообщили, что в первый день консультаций обсуждали также безопасность судоходства в Черном море. Говорили о безопасности Черноморского порта, трех крупных одесских портов, херсонского и меньших.

Второй раунд переговоров состоялся 25 марта - уже после встречи американцев с россиянами. Как отметили в ОП, то, что обсуждали США и Россия, требовало обратной связи со стороны украинской делегации. Поэтому заместитель руководителя Офиса Павел Палиса провел в Эр-Рияде еще одну встречу с американской делегацией.

Что говорят у Путина

Переговоры между делегациями США и РФ продолжались 24 марта около 12 часов. Журналисты узнали, что стороны готовят совместное заявление и должны обнародовать его сегодня утром по киевскому времени. Однако этого не произошло.

Сначала спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что совместного заявления не планируется, поскольку переговоры были техническими. По его словам, об итогах российско-американских консультаций "доложили Москве и Вашингтону" и они "анализируются".

Песков также добавил, что планов на "трехстороннюю встречу представителей РФ, США и Украины" пока нет, как и на разговор Путина и Трампа.

Однако вскоре в Кремле обвинили Украину в отсутствии итогового заявления. Первый заместитель председателя комитета РФ по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что совместное заявление не было принято из-за позиции Украины, но деталей он не раскрыл.

В свою очередь участник прошлой встречи США и РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в Саудовской Аравии речь шла о вопросах безопасного судоходства в Черном море. Он сказал, что Москва якобы выступает за возобновление Черноморской инициативы, но без "двухзначностей".

"Россия хочет, чтобы никто не пытался отвадить ее от рынка зерновых и удобрений", - объяснил Лавров условия российской стороны.

Член российской делегации на вчерашних переговорах Григорий Карасин охарактеризовал встречу с американцами как интенсивную, сложную, но очень полезную.

Карасин сказал, что особое внимание на переговорах было уделено вовлечению международного сообщества в дальнейшие обсуждения. По его заявлению, к следующим этапам переговоров будут привлечены ООН и другие страны.

Как США оценивают переговоры

До обнародования официального заявления Белого дома некоторые подробности относительно переговоров в Саудовской Аравии появились в публикациях СМИ и в оценках представителей госорганов США

В частности, Reuters писало, что после встречи с российской делегацией 24 марта в США дали положительную оценку достигнутым результатам по предложению о прекращении огня между РФ и Украиной в Черном море.

Как сообщал источник издания в Белом доме, на переговорах был достигнут прогресс, и "положительное объявление" ожидается "в ближайшее время".

В Государственном департаменте США отметили, что в Саудовской Аравии речь шла о возможности расширения режима прекращения огня "на Черное море", чтобы возобновить "мирную коммерческую деятельность".

При этом пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс заявила, что Украина и Россия якобы близки к полному прекращению огня, как никогда раньше.

Также известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сегодня, 25 марта, должен обсудить с российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море. После чего он планирует переговорить с главой Белого дома Дональдом Трампом.

При подготовке использовались: информация с портала Белого дома, публикации Reuters, Fox News, российских СМИ, заявления министра обороны Рустема Умерова и советника главы ОП Сергея Лещенко в эфире телемарафона.