RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 США движутся к Ближнему Востоку

04:30 20.03.2026 Пт
2 мин
Ситуация обостряется и становится все более опасной для региона
aimg Никончук Анастасия
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Представитель Пентагона сообщил о досрочном перебросе американских морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, которая задействована в противодействии Ирану.

Ускоренная переброска сил

Американские вооруженные силы ускорили отправку тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток.

Как сообщили источники, десантная оперативная группа под командованием корабля USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты вышла с западного побережья США с опережением первоначального графика.

Состав десантной группы

В состав группы входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.

На борту находятся около 4 тысяч военнослужащих, включая 2 500 морских пехотинцев.

Кроме личного состава, суда перевозят истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.

Путь через Индо-Тихоокеанский регион

По маршруту к Ближнему Востоку группа пройдёт через Индо-Тихоокеанский регион.

После прибытия к зоне конфликта она объединится с десантным кораблём USS Tripoli.

В дальнейшем к соединению присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.

Общая численность и задачи

В результате переброски в регион конфликта будет доставлено около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

Основная цель — усиление группировки и поддержка операций против Ирана, включая возможное использование авиации и десантной техники.

Значение переброски

Досрочная переброска морских пехотинцев и техники позволяет США оперативно наращивать силы на стратегически важном направлении.

Такой шаг демонстрирует готовность армии реагировать на угрозы и поддерживать стабильность в регионе.

Напоминаем, что примерно 65% американцев полагают, что президент США Дональд Трамп способен распорядиться о вводе войск в Иран, но лишь 7% населения одобряют возможность такого шага.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ускорить поставки оружия на миллиарды долларов для ОАЭ, Кувейта и Иордании, обходя Конгресс, из-за угроз, исходящих от Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
