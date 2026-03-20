Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 США движутся к Ближнему Востоку

Представитель Пентагона сообщил о досрочном перебросе американских морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, которая задействована в противодействии Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Newsmax.
Американские вооруженные силы ускорили отправку тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток.
Как сообщили источники, десантная оперативная группа под командованием корабля USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты вышла с западного побережья США с опережением первоначального графика.
В состав группы входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.
На борту находятся около 4 тысяч военнослужащих, включая 2 500 морских пехотинцев.
Кроме личного состава, суда перевозят истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.
По маршруту к Ближнему Востоку группа пройдёт через Индо-Тихоокеанский регион.
После прибытия к зоне конфликта она объединится с десантным кораблём USS Tripoli.
В дальнейшем к соединению присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.
В результате переброски в регион конфликта будет доставлено около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.
Основная цель — усиление группировки и поддержка операций против Ирана, включая возможное использование авиации и десантной техники.
Досрочная переброска морских пехотинцев и техники позволяет США оперативно наращивать силы на стратегически важном направлении.
Такой шаг демонстрирует готовность армии реагировать на угрозы и поддерживать стабильность в регионе.
Напоминаем, что примерно 65% американцев полагают, что президент США Дональд Трамп способен распорядиться о вводе войск в Иран, но лишь 7% населения одобряют возможность такого шага.
Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ускорить поставки оружия на миллиарды долларов для ОАЭ, Кувейта и Иордании, обходя Конгресс, из-за угроз, исходящих от Ирана.